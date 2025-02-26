Стали российскими звездами, но родились в Украине: о ком идет речь

Российский шоу-бизнес довольно богат знаменитостями, которые являются уроженцами Украины. Большинство из них давно предали свою малую Родину и забыли о происхождении.

Однако такая позиция не отменяет того факта, что артисты, которые когда-то были любимцами и украинской аудитории, остаются уроженцами нашей страны. В материале Show24 предлагаем вспомнить таких звезд, а также рассказываем об их позиции относительно российско-украинской войны.

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Российские звезды, которые родились в Украине

Анастасия Стоцкая – родилась в Киеве. Она занесена в базу "Миротворец", ведь она ездила с выступлениями в псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". По теме войны она не высказывается, однако говорит, что ей "очень грустно" по этому поводу.

Александр Серов – родом из села Ковалевка Николаевской области. Он занесен в базу "Миротворец", а сам певец призывал к оккупации украинских городов и сел.

Нонна Гришаева – уроженка Одессы. Актриса продолжает играть в молчанку по теме войны, однако время от времени все же подыгрывает российской пропаганде на телевидении.

Виталий Гогунский – родился в Кременчуге. Сегодня активно участвует в концертах в поддержку российских оккупантов.

Регина Тодоренко – одесситка, которая получила российский паспорт. По теме войны высказывалась абстрактными фразами о любви и мире, игнорируя тот факт, что ее родной город находится под ежедневными российскими обстрелами.

Стас Костюшкин – еще один одессит, который поддерживает политику российского режима. В 2015 и 2017 годах приезжал в так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Анжелика Варум – певица родилась во Львове. После начала полномасштабной войны призвала к переговорам, однако до сих пор продолжает развлекать россиян.

Юрий Бардаш – родился в Алчевске Луганской области. После начала большой войны перебрался в Россию, где сегодня активно поддерживает политику Кремля. Кроме того, предатель получил российское гражданство.

Российские звезды, которые родом из Украины / Коллаж 24 Канала

Лолита Милявская – родилась в городе Мукачево Закарпатской области, а детство и юность провела во Львове. Она рассказывала, что не скучает по Украине, однако по теме войны играет в молчанку. Но однажды она выразила желание, чтобы ее прах после смерти развеяли в Киеве.

Ольга Красько – родом из Харькова. Занесена в базу "Миротворец", а сегодня выступает для раненых оккупантов.

Анна Асти – родилась в Черкассах. По слухам, получила российское гражданство.

Игорь Крутой – родом из города Гайворон Кировоградской области. Продолжает мечтать о том, что украинцы и россияне когда-то помирятся.

Джиган – одессит, который получил российское гражданство. Он не поддержал Украину и не выступил против войны.

Дмитрий Шевченко – актер родом из Одессы, который успешно замалчивает тему войны.

Таисия Повалий – родилась в селе Шамраевка Киевской области. Получила российское гражданство и прогнулась под политику Кремля.

Станислав Бондаренко – актер, который родился в Днепрорудном Запорожской области. Он активно поддерживает путинский режим.

Ани Лорак – всем известная певица, которая родом из Черновицкой области. В СМИ писали, что она получила российское гражданство, однако сама предательница не подтверждала и не опровергала этой информации.

Российские звезды, которые родились в Украине / Коллаж 24 Канала

Анна Седокова – уроженка Киева. Не комментирует тему войны, однако певица таки попала в санкционный список СНБО.

Ярослав Бойко – киевлянин, который избегает каких-либо высказываний по теме войны. Однако говорит, что его нигде не принимают за "своего" ни в России, ни в Украине.

Юрий Батурин – родом из села Ставидла Кировоградской области. Он откровенно заявлял о том, что Россия не оставит Украину и обнулит ее как государство. К тому же еще и переименует в "Новороссию" или "Малороссию".

Никита Джигурда – родился в Киеве и получил гражданство РФ. Ездит с выступлениями на оккупированные территории и развлекает оккупантов. Недавно Министерство культуры Украины внесло Джигурду в список лиц, которые угрожают нацбезопасности, из-за его поддержки российской агрессии.