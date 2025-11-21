Певица ROXOLANA, которая недавно родила дочь, рассказала, что помогает ей восстанавливаться
- Певица ROXOLANA имеет утренние и вечерние ритуалы.
- Среди них – лимфодренажные прыжки, кофе наедине, снятие макияжа со свечой и чтение перед сном.
Ежедневные ритуалы становятся тем островком стабильности, который держит нас на плаву. Утренний кофе в тишине, короткая прогулка после работы или же книга перед сном незаметны для других. Однако такие мелочи помогают сохранять внутренний баланс.
Roxolana имеет отдельно утреннюю и вечернюю рутины, которые отличаются по своим ритуалам.
Утром артистка делает лимфодренажные прыжки, которые помогают бороться с отеками.
Нужно поднять руки вверх и выполнить 100 прыжков на месте. Поэтому я просыпаюсь, пью воду, прыгаю и иду завтракать. А еще кофе наедине – это тоже суперритуал для меня,
– поделилась исполнительница.
Вечером она обязательно смывает макияж, предварительно зажегши свечу, чтобы создать более уютную атмосферу. Иногда знаменитость делится этим на собственной странице в инстаграме. Также исполнительница обожает принимать ванну. Особенно, когда ездит в туры или на выступления.
Если в номере, не дай бог, есть ванна, меня оттуда не забрать (улыбается – 24 Канал). Добавляю эфирное масло или соль для ванны. Если нет, то просто гель, чтобы приятно пахло. Каждый раз! Серьезно говорю, я не пропустила ни одного отеля, где есть ванна,
– с улыбкой рассказала ROXOLANA.
Перед сном она читает минимум 10 страниц книги.
Что известно о ROXOLANA?
- ROXOLANA вошла в украинский шоу-бизнес в 2021 году с треком "Очима", который до сих пор является одной из ее самых известных работ.
- Затем появился мини-альбом исполнительницы под названием Ukraine Is с пятью песнями на тексты украинских поэтов.
- ROXOLANA участвовала в Нацотборе на Евровидение-2022 с песней GIRLZZZZZZ.
- После начала полномасштабного вторжения она присоединилась к благотворительным поездкам, выступая перед военными.
- Впоследствии популярность певицы выросла благодаря совместному треку с MONATIK "Инь-Ян", который стал саундтреком романтической комедии "Соседка", и композиции "Искусство".
- Недавно ROXOLANA впервые стала мамой. Она родила дочь, которую назвала София.