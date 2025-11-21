Певица ROXOLANA, которая недавно родила дочь, рассказала, что помогает ей восстанавливаться

Ежедневные ритуалы становятся тем островком стабильности, который держит нас на плаву. Утренний кофе в тишине, короткая прогулка после работы или же книга перед сном незаметны для других. Однако такие мелочи помогают сохранять внутренний баланс.

О том, как певице ROXOLANA удается вернуть точку опоры – пишет 24 Канал. Этим она поделилась за кулисами квиз-шоу "Кто знает?", которое Новый канал показывает каждый вторник в 20:00.

Roxolana имеет отдельно утреннюю и вечернюю рутины, которые отличаются по своим ритуалам.

Утром артистка делает лимфодренажные прыжки, которые помогают бороться с отеками.

Нужно поднять руки вверх и выполнить 100 прыжков на месте. Поэтому я просыпаюсь, пью воду, прыгаю и иду завтракать. А еще кофе наедине – это тоже суперритуал для меня,

– поделилась исполнительница.

Вечером она обязательно смывает макияж, предварительно зажегши свечу, чтобы создать более уютную атмосферу. Иногда знаменитость делится этим на собственной странице в инстаграме. Также исполнительница обожает принимать ванну. Особенно, когда ездит в туры или на выступления.

Если в номере, не дай бог, есть ванна, меня оттуда не забрать (улыбается – 24 Канал). Добавляю эфирное масло или соль для ванны. Если нет, то просто гель, чтобы приятно пахло. Каждый раз! Серьезно говорю, я не пропустила ни одного отеля, где есть ванна,

– с улыбкой рассказала ROXOLANA.

Перед сном она читает минимум 10 страниц книги.

Кстати, выпуск "Кто знает?" с ROXOLANA и alyona alyona уже вышел на ютуб-канале шоу.

Что известно о ROXOLANA?