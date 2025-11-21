Співачка ROXOLANA, яка нещодавно народила доньку, розповіла, що допомагає їй відновлюватися
- Співачка ROXOLANA має ранкові та вечірні ритуали.
- Серед них – лімфодренажні стрибки, кава наодинці, зняття макіяжу зі свічкою та читання перед сном.
Щоденні ритуали стають тим острівцем стабільності, який тримає нас на плаву. Ранкова кава в тиші, коротка прогулянка після роботи або ж книга перед сном непомітні для інших. Однак такі дрібниці допомагають зберігати внутрішній баланс.
Про те, як співачці ROXOLANA вдається повернути точку опори – пише 24 Канал. Цим вона поділилася за лаштунками квіз-шоу "Хто знає?", яке Новий канал показує щовівторка о 20:00.
Цікаво Перший переможець: як Володимир Зеленський виглядав на "Танцях з зірками" 20 років тому
Roxolana має окремо ранкову та вечірню рутини, які відрізняються за своїми ритуалами.
Вранці артистка робить лімфодренажні стрибки, які допомагають боротися з набряками.
Потрібно підняти руки догори й виконати 100 стрибків на місці. Тож я прокидаюся, п'ю воду, стрибаю і йду снідати. А ще кава наодинці – це теж суперритуал для мене,
– поділилася виконавиця.
Ввечері вона обов'язково змиває макіяж, попередньо запаливши свічку, щоб створити більш затишну атмосферу. Іноді знаменитість ділиться цим на власній сторінці в інстаграмі. Також виконавиця обожнює приймати ванну. Особливо, коли їздить в тури чи на виступи.
Якщо в номері, не дай боже, є ванна, мене звідти не забрати (усміхається – 24 Канал). Додаю ефірну олію чи сіль для ванни. Якщо немає, то просто гель, щоб приємно пахло. Щоразу! Серйозно кажу, я не пропустила жодного готелю, де є ванна,
– з усмішкою розповіла ROXOLANA.
Перед сном вона читає щонайменше 10 сторінок книжки.
До речі, випуск "Хто знає?" з ROXOLANA та alyona alyona вже вийшов на ютуб-каналі шоу.
Що відомо про ROXOLANA?
- ROXOLANA увійшла в український шоубізнес у 2021 році з треком "Очима", який до сьогодні є однією із її найвідоміших робіт.
- Потім з'явився мініальбом виконавиці під назвою Ukraine Is із п'ятьма піснями на тексти українських поетів.
- ROXOLANA брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2022 з піснею GIRLZZZZ.
- Після початку повномасштабного вторгнення вона долучилася до благодійних поїздок, виступаючи перед військовими.
- Згодом популярність співачки зросла завдяки спільному треку з MONATIK "Інь-Ян", який став саундтреком романтичної комедії "Сусідка", та композиції "Мистецтво".
- Нещодавно ROXOLANA вперше стала мамою. Вона народила доньку, яку назвала Софія.