Співачка ROXOLANA, яка нещодавно народила доньку, розповіла, що допомагає їй відновлюватися

Щоденні ритуали стають тим острівцем стабільності, який тримає нас на плаву. Ранкова кава в тиші, коротка прогулянка після роботи або ж книга перед сном непомітні для інших. Однак такі дрібниці допомагають зберігати внутрішній баланс.

Про те, як співачці ROXOLANA вдається повернути точку опори – пише 24 Канал. Цим вона поділилася за лаштунками квіз-шоу "Хто знає?", яке Новий канал показує щовівторка о 20:00.

Цікаво Перший переможець: як Володимир Зеленський виглядав на "Танцях з зірками" 20 років тому

Roxolana має окремо ранкову та вечірню рутини, які відрізняються за своїми ритуалами.

Вранці артистка робить лімфодренажні стрибки, які допомагають боротися з набряками.

Потрібно підняти руки догори й виконати 100 стрибків на місці. Тож я прокидаюся, п'ю воду, стрибаю і йду снідати. А ще кава наодинці – це теж суперритуал для мене,

– поділилася виконавиця.

Ввечері вона обов'язково змиває макіяж, попередньо запаливши свічку, щоб створити більш затишну атмосферу. Іноді знаменитість ділиться цим на власній сторінці в інстаграмі. Також виконавиця обожнює приймати ванну. Особливо, коли їздить в тури чи на виступи.

Якщо в номері, не дай боже, є ванна, мене звідти не забрати (усміхається – 24 Канал). Додаю ефірну олію чи сіль для ванни. Якщо немає, то просто гель, щоб приємно пахло. Щоразу! Серйозно кажу, я не пропустила жодного готелю, де є ванна,

– з усмішкою розповіла ROXOLANA.

Перед сном вона читає щонайменше 10 сторінок книжки.

До речі, випуск "Хто знає?" з ROXOLANA та alyona alyona вже вийшов на ютуб-каналі шоу.

Що відомо про ROXOLANA?