Певица ROXOLANA впервые стала мамой и раскрыла пол ребенка

Певица ROXOLANA (Роксолана Сирота) родила первенца. Она рассекретила пол и имя ребенка.

Артистка также поделилась первым фото с малышом. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

У ROXOLANA родилась дочь. Певица назвала девочку Софией. Другими подробностями она пока не поделилась.

Артистка опубликовала фото, где лежит на больничной койке и держит новорожденную дочь на руках. ROXOLANA прижимает ребенка к себе и нежно смотрит на нее.

Добро пожаловать, София,

– написала новоиспеченная мамочка.

ROXOLANA родила дочь / Фото из инстаграма певицы

С пополнением ROXOLANA поздравили Надя Дорофеева, Екатерина Сильченко, Светлана Тарабарова, Наталка Карпа, Ирина Горовая, Мишель Андраде, Джамала, Алан Бадоев, Даша Квиткова и другие.

Кстати! 20 сентября на концерте во Дворце спорта MONATIK случайно рассекретил пол ребенка ROXOLANA, соответствующее видео в тиктоке распространила Алина Онопа. Артисты вместе спели песню "Инь-Янь", а в конце выступления Дмитрий сказал: "Спасибо, девушки, что посетили. Очень приятно".

Что известно о беременности ROXOLANA?