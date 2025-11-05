Співачка ROXOLANA вперше стала мамою і розкрила стать дитини
- Співачка ROXOLANA народила доньку на ім'я Софія.
- З народженням дитини її привітали українські знаменитості.
Співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота) народила первістка. Вона розсекретила стать та ім'я дитини.
Артистка також поділилась першим фото з малюком. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
У ROXOLANA народилась донечка. Співачка назвала дівчинку Софією. Іншими подробицями вона наразі не поділилась.
Артистка опублікувала фото, де лежить на лікарняному ліжку і тримає новонароджену донечку на руках. ROXOLANA притуляє дитину до себе і ніжно дивиться на неї.
Ласкаво просимо, Софія,
– написала новоспечена матуся.
З поповненням ROXOLANA привітали Надя Дорофєєва, Катерина Сільченко, Світлана Тарабарова, Наталка Карпа, Ірина Горова, Мішель Андраде, Джамала, Алан Бадоєв, Даша Квіткова та інші.
До речі! 20 вересня на концерті у Палаці спорту MONATIK випадково розсекретив стать дитини ROXOLANA, відповідне відео у тіктоці поширила Аліна Онопа. Артисти разом заспівали пісню "Інь-Янь", а наприкінці виступу Дмитро сказав: "Дякую, дівчата, що завітали. Дуже приємно".
Що відомо про вагітність ROXOLANA?
ROXOLANA оголосила про вагітність 30 липня, у свій день народження.
Співачка зізнавалась, що перші місяці вагітності були складними, вона проводила час удома на дивані.
Зауважимо, що ROXOLANA приховує свого обранця. Однак ЗМІ повідомляли, що вона є невісткою Юрія Бойка – колишнього співголови забороненої в України проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ). Сама ж співачка не спростовує і не підтверджує цю інформацію.
Артистка наголошувала, що її коханий – інтроверт і ніколи не прагнув публічності.