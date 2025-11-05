Співачка ROXOLANA вперше стала мамою і розкрила стать дитини

Співачка ROXOLANA (Роксолана Сирота) народила первістка. Вона розсекретила стать та ім'я дитини.

Артистка також поділилась першим фото з малюком. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

У ROXOLANA народилась донечка. Співачка назвала дівчинку Софією. Іншими подробицями вона наразі не поділилась.

Артистка опублікувала фото, де лежить на лікарняному ліжку і тримає новонароджену донечку на руках. ROXOLANA притуляє дитину до себе і ніжно дивиться на неї.

Ласкаво просимо, Софія,

– написала новоспечена матуся.

ROXOLANA народила доньку / Фото з інстаграму співачки

З поповненням ROXOLANA привітали Надя Дорофєєва, Катерина Сільченко, Світлана Тарабарова, Наталка Карпа, Ірина Горова, Мішель Андраде, Джамала, Алан Бадоєв, Даша Квіткова та інші.

До речі! 20 вересня на концерті у Палаці спорту MONATIK випадково розсекретив стать дитини ROXOLANA, відповідне відео у тіктоці поширила Аліна Онопа. Артисти разом заспівали пісню "Інь-Янь", а наприкінці виступу Дмитро сказав: "Дякую, дівчата, що завітали. Дуже приємно".

Що відомо про вагітність ROXOLANA?