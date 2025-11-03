Марина показала фотографії з пологового. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм.

Марина Голд народила доньку 24 жовтня.

Наша мрія здійснилась,

– написала зіркова матуся та показала фото з дитиною та чоловіком.

З огляду на ці кадри можна припустити, що у пари були партнерські пологи. Народжувала Марина в Каліфорнії. Водночас ім'я дитини донечки поки не розголошувала.

Марина Голд стала мамою / Фото з інстаграму блогерки

У коментарях під дописом подружжя привітали учасниці "Холостяка" Вікторія Варлей, Катерина Лозовицька, Надін Медведчук, Олександра Мудра, журналістка Анна Олицька та інші.

Для довідки! Марина Голд брала участь у "Холостяку", коли головним героєм був бізнесмен Алекс Топольський. Вона покинула шоу напередодні фіналу в одинадцятому випуску.

Що відомо про особисте життя Марини Голд?