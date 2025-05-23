Радісною новиною блогерка поділилась з підписниками в інстаграмі, пише Show 24. Вона опублікувала зворушливе відео з чоловіком, де показала вагітний животик.

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На відео Марина Голд та її чоловік спершу стоять з келихами, в яких, ймовірно, вино. Потім вони виливають його, дістають дитячі пляшечки та оголошують про вагітність блогерки.

Марина одягла чорну сукню, яка підкреслює її округлий животик, а свій образ доповнила туфлями, сумочкою та сонцезахисними окулярами. Її коханий постав у чорних штанах та футболці й також одягнув окуляри.

Реакція мережі

У коментарях під дописом люди вітають Марину Голд та її чоловіка з майбутнім поповненням:

"Вітаю вас, красива сім'я. Нам терміново потрібне інтерв'ю!", – написала Анна Олицька.

"Вітаю, друзі! Дуже рада за вас!"

"Вітаю, крихітко. Чекаю осені!", – написала фіналістка "Холостяка-12" Олександра Мудра.

"Вау! Аж мурашки пішли!"

"Моя хороша! Як я рада! Ось це новина! Мої вітання".

"Клас, клас, клас! Вітаю вас! Легкої вагітності!"

Марина Голд вийшла заміж