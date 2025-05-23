Радісною новиною блогерка поділилась з підписниками в інстаграмі, пише Show 24. Вона опублікувала зворушливе відео з чоловіком, де показала вагітний животик.
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На відео Марина Голд та її чоловік спершу стоять з келихами, в яких, ймовірно, вино. Потім вони виливають його, дістають дитячі пляшечки та оголошують про вагітність блогерки.
Марина одягла чорну сукню, яка підкреслює її округлий животик, а свій образ доповнила туфлями, сумочкою та сонцезахисними окулярами. Її коханий постав у чорних штанах та футболці й також одягнув окуляри.
Реакція мережі
У коментарях під дописом люди вітають Марину Голд та її чоловіка з майбутнім поповненням:
- "Вітаю вас, красива сім'я. Нам терміново потрібне інтерв'ю!", – написала Анна Олицька.
- "Вітаю, друзі! Дуже рада за вас!"
- "Вітаю, крихітко. Чекаю осені!", – написала фіналістка "Холостяка-12" Олександра Мудра.
- "Вау! Аж мурашки пішли!"
- "Моя хороша! Як я рада! Ось це новина! Мої вітання".
- "Клас, клас, клас! Вітаю вас! Легкої вагітності!"
Марина Голд вийшла заміж
Нагадаємо, що у квітні цього року Марина Голд вийшла заміж. Весільна церемонія відбулася в Малібу.
Коханий освідчився блогерці після п'яти місяців стосунків, про що вона повідомила в кінці лютого.