Радостной новостью блогерша поделилась с подписчиками в инстаграме, пишет Show 24. Она опубликовала трогательное видео с мужем, где показала беременный животик.
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На видео Марина Голд и ее муж сначала стоят с бокалами, в которых, вероятно, вино. Затем они выливают его, достают детские бутылочки и объявляют о беременности блогерши.
Марина надела черное платье, которое подчеркивает ее округлый животик, а свой образ дополнила туфлями, сумочкой и солнцезащитными очками. Ее любимый предстал в черных брюках и футболке и также надел очки.
Реакция сети
В комментариях под заметкой люди поздравляют Марину Голд и ее мужа с будущим пополнением:
- "Поздравляю вас, красивая семья. Нам срочно нужно интервью!", – написала Анна Олицкая.
- "Поздравляю, друзья! Очень рада за вас!"
- "Поздравляю, крошка. Жду осени!", – написала финалистка "Холостяка-12" Александра Мудрая.
- "Вау! Аж мурашки пошли!"
- "Моя хорошая! Как я рада! Вот это новость! Мои поздравления".
- "Класс, класс, класс! Поздравляю вас! Легкой беременности!"
Марина Голд вышла замуж
Напомним, что в апреле этого года Марина Голд вышла замуж. Свадебная церемония состоялась в Малибу.
Возлюбленный сделал предложение блогерше после пяти месяцев отношений, о чем она сообщила в конце февраля.