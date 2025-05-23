Радостной новостью блогерша поделилась с подписчиками в инстаграме, пишет Show 24. Она опубликовала трогательное видео с мужем, где показала беременный животик.

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На видео Марина Голд и ее муж сначала стоят с бокалами, в которых, вероятно, вино. Затем они выливают его, достают детские бутылочки и объявляют о беременности блогерши.

Марина надела черное платье, которое подчеркивает ее округлый животик, а свой образ дополнила туфлями, сумочкой и солнцезащитными очками. Ее любимый предстал в черных брюках и футболке и также надел очки.

Реакция сети

В комментариях под заметкой люди поздравляют Марину Голд и ее мужа с будущим пополнением:

"Поздравляю вас, красивая семья. Нам срочно нужно интервью!", – написала Анна Олицкая.

"Поздравляю, друзья! Очень рада за вас!"

"Поздравляю, крошка. Жду осени!", – написала финалистка "Холостяка-12" Александра Мудрая.

"Вау! Аж мурашки пошли!"

"Моя хорошая! Как я рада! Вот это новость! Мои поздравления".

"Класс, класс, класс! Поздравляю вас! Легкой беременности!"

Марина Голд вышла замуж