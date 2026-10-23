"Кто придумал эту любовь?": ROXOLANA выпустила новый танцевальный трек о сложной любви

Певица ROXOLANA представила новый танцевальный сингл и клип "Кто придумал эту любовь?", в котором затронула тему сложных отношений. Артистка призналась, что идея трека появилась еще несколько лет назад, но только сейчас она решилась поделиться этой "музыкальной терапией" со слушателями.

Звезда уже опубликовала клип на зажигательный трек с латиноамериканскими мотивами на своем YouTube-канале. Несмотря на легкое и жизнерадостное звучание, композиция поднимает глубокие вопросы о том, почему люди сознательно остаются там, откуда давно пора уйти.

Мне всегда было интересно, почему мы обозначаем одним словом столь разные чувства. Для кого-то любовь – это когда тихо, спокойно и надежно. А для кого-то – когда тебя постоянно штормит, но ты почему-то убежден, что именно это и есть настоящая любовь,

– рассказала ROXOLANA.

Певица добавила, что трек долго ждал своего часа. Сейчас она решила выпустить его, чтобы подарить поклонникам несколько минут утешения и возможность просто потанцевать в машине, отвлекшись от повседневности.

Такой своеобразный вид громкой музыкальной терапии. Ведь иногда даже о сложных вещах хочется говорить легко,

– отметила исполнительница.

В новом клипе тема противоречивых чувств показана через метафору сильного ветра. Главная героиня постоянно пытается вырваться из места, где ее штормит, но каждый раз находит отговорки, чтобы остаться.

Мы часто ищем причины остаться даже тогда, когда уже прекрасно понимаем, что нужно уходить. Убеждаем себя, что на этот раз все будет по-другому, что ветер утихнет, что нужно просто еще немного подождать. А иногда даже уходим из одних отношений, чтобы оказаться в других, где нас штормит точно так же. В клипе мне хотелось показать именно этот момент – когда ты как будто пытаешься уйти, но постоянно возвращаешься в ту же самую точку,

– пояснила артистка.

Финал видеоклипа перекликается с главным посылом песни. В конце концов девушка осознает, что терпеть больше невозможно, и находит в себе силы разорвать этот круг. Сама же ROXOLANA подчеркивает, что универсальной формулы любви не существует, но не стоит искать оправданий, когда сердце подсказывает уходить.

ROXOLANA – "Кто придумал эту любовь?": смотрите видео онлайн

К слову, это не единственная новинка в украинском музыкальном пространстве. Ранее певец Артем Пивоваров выпустил трек "Мой род" о силе, которая объединяет поколения.