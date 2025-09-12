Певица ROXOLANA впервые высказалась о беременности: "Выживала дома на диване"
- 28-летняя украинская певица ROXOLANA ожидает рождения первенца.
- Она рассказала о сложном первом триместре беременности и рассекретила, как сейчас чувствует себя.
28-летняя украинская певица ROXOLANA, которая выпустила популярный трек "Мистецтво", ждет рождения первенца. Днями она впервые прокомментировала свою беременность.
В частности, рассказала о том, как изменилось ее состояние. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.
Как оказалось, на первых месяцах беременности ROXOLANA не очень хорошо себя чувствовала.
Выпала на 1 триместр из жизни. Выживала дома на диване,
– призналась певица.
В то же время сейчас, по ее словам, все, так же как было и до беременности.
Может даже немного активнее, хотя иногда бывает трудно физически. Моментами сильно увеличивается тревожность,
– добавила артистка.
И к тому же назвала "плюшку", которую получила во время беременности, – кожа стала чистой и гладкой на лице и спине.
Что известно о личной жизни ROXOLANA?
- Певица, как сама рассказывала, уже много лет находится в отношениях.
- В СМИ ROXOLANA называют невесткой бывшего сопредседателя запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), народного депутата Юрия Бойко. Однако сама она до сих пор не раскрывает личность мужа и не подтверждает родственных связей с Бойко.
- ROXOLANA отмечала, что ее любимый – интроверт, поэтому она не транслирует их отношения в соцсетях.