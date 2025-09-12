28-летняя украинская певица ROXOLANA, которая выпустила популярный трек "Мистецтво", ждет рождения первенца. Днями она впервые прокомментировала свою беременность.

В частности, рассказала о том, как изменилось ее состояние. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

Как оказалось, на первых месяцах беременности ROXOLANA не очень хорошо себя чувствовала.

Выпала на 1 триместр из жизни. Выживала дома на диване,

– призналась певица.

В то же время сейчас, по ее словам, все, так же как было и до беременности.

Может даже немного активнее, хотя иногда бывает трудно физически. Моментами сильно увеличивается тревожность,

– добавила артистка.

И к тому же назвала "плюшку", которую получила во время беременности, – кожа стала чистой и гладкой на лице и спине.

Певица ROXOLANA прокомментировала свою беременность / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о личной жизни ROXOLANA?