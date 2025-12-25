"Кути вкусной, коляды громкой": звезды поздравили с Рождеством и показали теплые семейные фото

Сегодня, 25 декабря, отмечается Рождество. В домах пахнет вкусными блюдами, а по улицам уже ходят колядники и прославляют Иисуса Христа. В это время вокруг царит уют, тепло и сказочная атмосфера.

Звезды поздравили украинцев с Рождеством в социальных сетях, передает 24 Канал. Они поделились фотографиями с близкими, показали, как отпраздновали Святой вечер, и написали теплые слова.

Джамала

Джамала опубликовала видео, на котором поет легендарного "Щедрика" композитора Николая Леоновича, а сын аккомпанирует под фортепиано.

Поздравляю всех моих друзей, кто празднует именно сегодня. Небольшое теплое поздравление от нас,

– написала артистка.

Михаил Хома (Дзидзьо)

Михаил Хома поделился фотографией, которую сделал на фоне елки. Артист одет в вышиванку и держит в руках дидуха.

Христос ся рождае. Берегите Рождество – свет, что не гаснет в темные времена. Дай Бог мира украинской земле,

– говорится в заметке.

Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко показал фото с любимой. Они впервые встречали Рождество вместе. Шеф-повар отметил: если есть возможность, нужно быть с родными в этот день, а не тратить время "на ссоры, обиды и мелочи, которые ничего не стоят".

Рождество – о близости, благодарность и тишине внутри. Иисус рождается. Спасибо тем, благодаря кому мы можем сидеть за праздничным столом. Слава ВСУ!,

– отметил Клопотенко.

Евгений Клопотенко с девушкой / Фото из инстаграма шеф-повара

Ирина Федишин

Ирина Федишин опубликовала фото в вышиванке. В руках певица держит кутью и пампушки.

Христос родился! Пусть свет Рождества Христова принесет радость, спокойствие и мир нашей Украине,

– подчеркнула Федишин.

Григорий и Кристина Решетники

Григорий и Кристина Решетники сделали теплые семейные фотографии на Святой вечер. На фотографиях, в частности, присутствуют трое их сыновей: Иван, Дмитрий и Александр.

Поздравляем вас с Рождеством Христовым! Мира, согласия, добра и счастья каждой семье!,

– написали супруги.

Наталка Карпа

Наталка Карпа отпраздновала Святой вечер в семейном кругу: с мужем Евгением Тереховым и дочкой Златой. Стоит заметить, что любимый певицы служит в армии.

Святой вечер в семейном кругу. Мгновения особого тепла! Светлых и добрых праздников! Христос ся рождае! Славим Его!,

– написала Карпа.

Lida Lee

В такой волшебный день желаю каждому почувствовать настоящее рождественское чудо, наполненное счастьем, теплом и улыбками близких,

– поздравила с Рождеством певица Lida Lee.

Тоня Матвиенко

С Рождеством Христовым! Пусть в ваших семьях царит любовь, согласие и достаток. Кути вкусной, коляды громкой в новом году! Христос родился!,

– написала Тоня Матвиенко.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая поделилась фото с мужем, ведущим Юрием Горбуновым, и их двумя сыновьями: Иваном и Даниилом.

Пусть Рождество принесет вам веру, надежду и ощущение, что все обязательно будет хорошо. Христос родился!,

– отметила Осадчая.