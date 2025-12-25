"Кути вкусной, коляды громкой": звезды поздравили с Рождеством и показали теплые семейные фото
- Украинские звезды поздравили своих подписчиков с Рождеством, поделившись теплыми семейными фотографиями и пожеланиями в соцсетях.
- Джамала спела "Щедрик", Дзидзьо показался в вышиванке с дидухом, а Евгений Клопотенко акцентировал на важности быть с близкими.
Сегодня, 25 декабря, отмечается Рождество. В домах пахнет вкусными блюдами, а по улицам уже ходят колядники и прославляют Иисуса Христа. В это время вокруг царит уют, тепло и сказочная атмосфера.
Звезды поздравили украинцев с Рождеством в социальных сетях, передает 24 Канал. Они поделились фотографиями с близкими, показали, как отпраздновали Святой вечер, и написали теплые слова.
Джамала
Джамала опубликовала видео, на котором поет легендарного "Щедрика" композитора Николая Леоновича, а сын аккомпанирует под фортепиано.
Поздравляю всех моих друзей, кто празднует именно сегодня. Небольшое теплое поздравление от нас,
– написала артистка.
Михаил Хома (Дзидзьо)
Михаил Хома поделился фотографией, которую сделал на фоне елки. Артист одет в вышиванку и держит в руках дидуха.
Христос ся рождае. Берегите Рождество – свет, что не гаснет в темные времена. Дай Бог мира украинской земле,
– говорится в заметке.
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко показал фото с любимой. Они впервые встречали Рождество вместе. Шеф-повар отметил: если есть возможность, нужно быть с родными в этот день, а не тратить время "на ссоры, обиды и мелочи, которые ничего не стоят".
Рождество – о близости, благодарность и тишине внутри. Иисус рождается. Спасибо тем, благодаря кому мы можем сидеть за праздничным столом. Слава ВСУ!,
– отметил Клопотенко.
Евгений Клопотенко с девушкой / Фото из инстаграма шеф-повара
Ирина Федишин
Ирина Федишин опубликовала фото в вышиванке. В руках певица держит кутью и пампушки.
Христос родился! Пусть свет Рождества Христова принесет радость, спокойствие и мир нашей Украине,
– подчеркнула Федишин.
Григорий и Кристина Решетники
Григорий и Кристина Решетники сделали теплые семейные фотографии на Святой вечер. На фотографиях, в частности, присутствуют трое их сыновей: Иван, Дмитрий и Александр.
Поздравляем вас с Рождеством Христовым! Мира, согласия, добра и счастья каждой семье!,
– написали супруги.
Наталка Карпа
Наталка Карпа отпраздновала Святой вечер в семейном кругу: с мужем Евгением Тереховым и дочкой Златой. Стоит заметить, что любимый певицы служит в армии.
Святой вечер в семейном кругу. Мгновения особого тепла! Светлых и добрых праздников! Христос ся рождае! Славим Его!,
– написала Карпа.
Lida Lee
В такой волшебный день желаю каждому почувствовать настоящее рождественское чудо, наполненное счастьем, теплом и улыбками близких,
– поздравила с Рождеством певица Lida Lee.
Тоня Матвиенко
С Рождеством Христовым! Пусть в ваших семьях царит любовь, согласие и достаток. Кути вкусной, коляды громкой в новом году! Христос родился!,
– написала Тоня Матвиенко.
Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая поделилась фото с мужем, ведущим Юрием Горбуновым, и их двумя сыновьями: Иваном и Даниилом.
Пусть Рождество принесет вам веру, надежду и ощущение, что все обязательно будет хорошо. Христос родился!,
– отметила Осадчая.