Украинские певцы, ведущие и актеры рассказали о своих рождественских традициях для 24 Канала. Они признались о том, что для них является неизменным в праздничные дни: кутья по фирменному рецепту, поездка к родным или просто ужин в кругу близких.

Интересно Украинские звезды показали архивные праздничные фото: как знаменитости выглядели в детстве

Наталья Денисенко

Актриса призналась, что в ее семье есть уникальная традиция. 25 декабря – не только Рождество, но и День рождения ее мамы. Поэтому это двойной праздник – и религиозный, и семейный. Каждый год Наташа не пропускает возможности провести этот день вместе с близкими.

Это время, когда я откладываю работу и полностью погружаюсь в тепло семьи: готовлю подарки заранее, создаю праздничное настроение и больше всего радуюсь, когда вижу счастливые глаза своего сына Андрюши. Для меня это – самая ценная традиция,

– поделилась Наталья Денисенко.

Никита Киселев

Певец рассказал: каждый год он ездит к бабушке в Черкассы, где за столом собирается вся семья. Они готовят кутью по любимому маминому рецепту. Только так праздник чувствуется по-настоящему.

Именно эти простые семейные моменты делают Рождество таким важным для меня. Поэтому традиция, которую я никогда не пропускаю, – это поездка в Черкассы, где каждый уголок для меня наполнен праздничным теплом,

– поделился Никита Киселев.

Алина Пухальская

Сомелье поделилась, что неизменным остается то, что она всегда приезжает к бабушке в Кривой Рог. Вместе они готовят, смотрят старые фото и вспоминают разные истории. Это домашний уют, который не похож ни на что другое. Такие моменты, как говорит Алина, создают настроение и напоминают о важном.

И, конечно, мы всегда едим кутью – это обязательная часть наших праздников. Мне действительно хотелось бы, чтобы в будущем для своих детей, а там и внуков, я создала такие моменты счастья, продолжила традиции и начала свои собственные. Что бы ни происходило в жизни, это действительно магический период,

– рассказала Алина Пухальская.

Назар Заднепровский

Актер сериалов "Домик на счастье" и "Любовь, как она есть" не скрывает, что кутья – его любимое рождественское блюдо. Он вместе с женой ездит к кумовьям. Пары обмениваются блюдами, рецептами и просто хорошо проводят время. Однако из-за войны таких моментов стало меньше, именно поэтому они сейчас так ценны.

Рождественское счастье – это когда все живы. Вспоминаю, как мы собирались у бабушки. Чем больше людей за столом, чем больше живых родственников – тем счастливее момент. Потом ты взрослеешь, появляется собственная семья. Но по прошлому – по тем годам, когда детки были маленькие, а бабушки и теща были живы – я очень скучаю. Именно тогда были самые счастливые праздники. Для меня мерило счастья – это количество родных людей за одним столом,

– считает Назар Заднепровский.

VLADA K

Самая главная рождественская традиция певицы – это ужин с семьей. В ее семье принято готовить 12 блюд, зажигать свечу, вспоминать тех, кого больше нет в живых.

Еще я никогда не пропускаю момент, когда все загадывают желание во время первой звезды. Это магия. Я всегда верю, что именно в этот момент где-то там все точно слышится. И, конечно, колядки! В детстве я ходила колядовать, сейчас больше слушаю, но этот звук, как колокольчик на сердце,

– поделилась VLADA K.

Яна Морис

Актриса призналась, что ее самая важная деталь Рождества – это кутья. Для нее это не просто обожаемое блюдо, а теплые воспоминания о семье и бабушках. В этом вкусе – детство, рождественская магия и ощущение дома.

Еще одна неизменная традиция для меня – зажженные свечи на столе. Они символизируют свет, мир и то внутреннее семейное тепло, которое греет, даже когда не все рядом. И, конечно, Святой вечер с тихим ожиданием первой звезды. Момент, когда она появляется, для меня всегда о рождении света, о новом начале и о том, что чудеса все еще могут происходить,

– рассказала Яна Морис.

Алексей Комаровский

Режиссер признался, что не представляет праздничных дней без скрипучего снега под ногами, елок, гор и камина.

В детстве мы с родителями всегда встречали праздники в Карпатах: Яблуница, Славское, Драгобрат, Яремче. Я с детства катаюсь на горных лыжах, и для меня новогодне-рождественское настроение навсегда связано с горами и лыжами,

– рассказал Алексей Комаровский.

Павел Текучев

Для актера самая важная рождественская традиция – украшение дома и наряжание елки. В детстве у него всегда был один особый вечер накануне Рождества или Нового года, когда вся семья собиралась вместе ради этого ритуала.

Я особенно любил играть с гирляндами: брал много скотча и развешивал их на лестнице, стенах и даже на потолке. Придумывал свои узоры и композиции – это было мое любимое новогоднее развлечение. Со временем эта традиция перешла и в мою собственную семью,

– рассказал Павел Текучев.