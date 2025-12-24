Украинские звезды накануне Рождества и Нового года эксклюзивно для 24 Канала поделились ценными воспоминаниями из детства и архивными фото. Для кого-то это щемящие моменты о семье и заботе родителей, кому-то важно вспомнить первые выступления на сцене или самодельные костюмы. Эти кадры и рассказы напоминают: магия праздников не исчезает, она продолжает жить в воспоминаниях и маленьких деталях.

К слову Не смогли сохранить отношения: какие звездные пары расстались в 2025 году

Никита Киселев

Артист рассказал, что сейчас все праздники являются для него чрезвычайно важными, ведь это время, когда он может быть рядом с близкими (даже если в новогоднюю ночь работает). С детства Новый год у него ассоциируется с семьей и теплом.

Особенно – с мамой, которая всегда старалась сделать для меня лучший день. Она постоянно дарила именно те подарки, о которых я мечтал, выполняла все желания и очень старалась создать атмосферу сказки. Из-за этого я долго верил в чудеса и новогоднюю магию,

– поделился Никита Киселев.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

Алина Пухальская

Звезда "Холостяка" и "МастерШефа" рассказала, что настоящей магией для нее был Новый год. С детства ей запомнились салюты, мандарины, яркие огни на елке и предчувствие чуда.

Сейчас перед праздниками много работы и дел, и все уже не так беззаботно, как раньше. Но я все равно стараюсь встречать их с близкими, чтобы снова почувствовать немного той детской радости. Думаю, именно в этом и заключается магия праздников – собраться с важными людьми и снова поверить в ту детскую сказку,

– призналась Алина Пухальская.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

Наталья Денисенко

Актриса показала на фото праздничное утро в саду, где она была снежинкой. Она вспомнила, что такая атмосфера праздника всегда была для нее магической.

Этот праздник запомнился тем, что подарил мне ту теплую, искреннюю эмоцию детской новогодней сказки, которую я так люблю и до сих пор чувствую каждый раз в период Рождества,

– рассказала Наталья Денисенко.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

Во время, когда мы загадываем рождественские желания и верим в чудо, есть шанс создать его собственноручно. Накануне Рождества и Нового года Анастасия Зазуляк вместе с редакцией 24 Канала собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.



А от редакции LifeStyle 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!

Анна Астровская

Ведущая поделилась фото, снятое в Кременчуге примерно в 2012 – 2013 годах, когда она была волонтером. Ежегодно ее молодежная организация делала большую акцию ко Дню Святого Николая: участники сообщества ездили в детские дома и социальные учреждения, где жили дети без родителей.

На первом этапе я была волонтеркой, а во время празднования – ведущей и организатором. Для меня было очень важно быть частью этого дня и дарить детям радость, особенно тем, кто по разным причинам не имел поддержки родителей,

– отметила Анна Астровская.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

VLADA K

Певица показала праздничное фото с Рождества, что в том году запомнилось ей особой атмосферой, искренностью, теплом и очень светлым настроением.

Помню, как долго все готовились: украшали елку, выбирали наряды, готовили блюда и хоть казалось, что это мелочи, именно из них и сложилось ощущение настоящего Рождества. А еще я тогда очень почувствовала, что праздники совсем не о подарках или пафосе, а о связи между людьми. Мне хочется сохранить это ощущение навсегда,

– рассказала VLADA K.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

Иван Морозов

Звездный стилист признался, что вырос в период, когда фотографии были настоящей роскошью. Поэтому праздничных фото у него немного. Но на новогодние праздники он часто был или мишкой, или Буратино.

Мы с мамой сидели и делали этот костюм собственноручно: помню, как вырезали большой нос из листа А4. У мамы и сестры была портниха, поэтому за несколько дней до праздника у нас дома кипела работа над моим образом. Это было очень по-особенному: все делалось с любовью и для того самого праздника,

– поделился Иван Морозов.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

Яна Морис

Актриса вспомнила историю из детства, которая до сих пор поднимает ей настроение. Ей было 4 года, это был новогодний праздник в саду. В финале каждый должен был одновременно воспользоваться своей хлопушкой и устроить мини-фейерверк на сцене.

У кого-то хлопушка упорно молчала, у кого-то только скромно щелкнула ... А моя – вспыхнула огоньком. Девочки растерялись, кто-то начал плакать, воспитательницы были в шоке, а я стояла посреди всего этого хаоса и... смеялась. Искренне, беззаботно, от души. Не от храбрости, а от той детской немотивированной радости, когда тебя больше удивляет мир, чем пугает,

– рассказала Яна Морис.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

Алексей Комаровский

Режиссер поделился фото с 31 декабря – оно сделано перед празднованием Нового года. Оно запомнилось ему семейным теплом – настоящим, родительским, словно в семейном новогоднем фильме.

Ты знаешь, что тебя ждет номер с камином, родители рядом, вид на горы. А перед этим – катание целый день и еще три дня катания после этого,

– отметил Комаровский.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

Павел Текучев

Актер показал на фото свой первый опыт на сцене на новогоднем утреннем празднике в детском саду – еще совсем маленьким он выполнял театральный номер и танцевал. Павел обратил внимание на свою обувь – с ней связана забавная история.

Мы с Мальвиной танцевали какой-то танец. И прямо во время выступления, уже на сцене, я поскользнулся и упал – мои ботиночки оказались невероятно скользкими. Я прекрасно помню сам момент падения и то, как взрослые вдруг начали смеяться. Мне стало так обидно и больно, что смеются именно надо мной, что я остановился, обернулся к залу и громко воскликнул: "Мама, ну почему ты купила мне такие плохие ботинки?"

– рассказал Павел Текучев.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы

Ева Коршик

Блогер поделилась, что вспоминает новогодние праздники с особым трепетом, ведь сейчас в этот период у нее часто случаются форс-мажоры, которые не дают почувствовать атмосферу праздника на полную.

Но в конце концов заснеженные Карпаты, компания друзей и смешные воспоминания – вот с чем у меня связывается этот праздник. Хотя в целом нам с мужем очень не везет с новогодними праздниками: каждый год что-то случается. То мы засыпаем, то просто вдвоем загадываем желание – и на этом все,

– поделилась Ева Коршик.



Звезды в детстве / Фото пресс-службы