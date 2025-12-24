Українські зірки напередодні Різдва та Нового року ексклюзивно для 24 Каналу поділилися цінними спогадами з дитинства та архівними фото. Для когось це щемкі моменти про сім'ю і турботу батьків, комусь важливо згадати перші виступи на сцені чи саморобні костюми. Ці кадри та розповіді нагадують: магія свят не зникає, вона продовжує жити у спогадах і маленьких деталях.

Нікіта Кісельов

Артист розповів, що зараз усі свята є для нього надзвичайно важливими, адже це час, коли він може бути поряд з близькими (навіть якщо у новорічну ніч працює). З дитинства Новий рік у нього асоціюється з родиною та теплом.

Особливо – з мамою, яка завжди намагалася зробити для мене найкращий день. Вона постійно дарувала саме ті подарунки, про які я мріяв, виконувала всі бажання й дуже старалася створити атмосферу казки. Через це я довго вірив у дива і новорічну магію,

– поділився Нікіта Кісельов.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

Аліна Пухальська

Зірка "Холостяка" й "МастерШефу" розповіла, що справжньою магією для неї був Новий рік. З дитинства їй запам'яталися салюти, мандарини, яскраві вогні на ялинці та передчуття дива.

Зараз перед святами багато роботи й справ, і все вже не так безтурботно, як раніше. Але я все одно намагаюся зустрічати їх із близькими, щоб знову відчути трохи тієї дитячої радості. Думаю, саме в цьому й полягає магія свят – зібратися з важливими людьми та знову повірити в ту дитячу казку,

– зізналась Аліна Пухальська.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

Наталка Денисенко

Акторка показала на фото святковий ранок у садочку, де вона була сніжинкою. Вона пригадала, що така атмосфера свята завжди була для неї магічною.

Це свято запам'яталося тим, що подарувало мені ту теплу, щиру емоцію дитячої новорічної казки, яку я так люблю й досі відчуваю щоразу в період Різдва,

– розповіла Наталка Денисенко.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

Анна Астровська

Ведуча поділилась фото, що зняте у Кременчуці приблизно у 2012 – 2013 роках, коли вона була волонтеркою. Щороку її молодіжна організація робила велику акцію до Дня Святого Миколая: учасники спільноти їздили в дитячі будинки та соціальні установи, де жили діти без батьків.

На першому етапі я була волонтеркою, а під час святкування – ведучою й організаторкою. Для мене було дуже важливо бути частиною цього дня і дарувати дітям радість, особливо тим, хто з різних причин не мав підтримки батьків,

– зазначила Анна Астровська.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

VLADA K

Співачка показала святкове фото з Різдва, що того року запам'яталося їй особливою атмосферою, щирістю, теплом і дуже світлим настроєм.

Пам'ятаю, як довго всі готувалися: прикрашали ялинку, обирали вбрання, готували страви і хоч здавалося, що це дрібниці, саме з них і склалося відчуття справжнього Різдва. А ще я тоді дуже відчула, що свята зовсім не про подарунки чи пафос, а про зв’язок між людьми. Мені хочеться зберегти це відчуття назавжди,

– розповіла VLADA K.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

Іван Морозов

Зірковий стиліст зізнався, що виріс у період, коли фотографії були справжньою розкішшю. Тому святкових фото у нього небагато. Але на новорічні свята він часто був або ведмедиком, або Буратіно.

Ми з мамою сиділи й робили цей костюм власноруч: пам'ятаю, як вирізали великий ніс з аркуша А4. У мами й сестри була кравчиня, тому за кілька днів до свята в нас вдома кипіла робота над моїм образом. Це було дуже по-особливому: все робилося з любов'ю і для того самого свята,

– поділився Іван Морозов.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

Яна Моріс

Акторка пригадала історію з дитинства, яка досі підіймає їй настрій. Їй було 4 роки, це було новорічне свято в садочку. У фіналі кожен мав одночасно скористатись своєю хлопавкою та влаштувати мініфеєрверк на сцені.

У когось хлопавка вперто мовчала, у когось лише скромно клацнула… А моя – спалахнула вогником. Дівчатка розгубилися, хтось почав плакати, виховательки були в шоці, а я стояла посеред усього цього хаосу й… сміялася. Щиро, безтурботно, від душі. Не від хоробрості, а від тієї дитячої невмотивованої радості, коли тебе більше дивує світ, ніж лякає,

– розповіла Яна Моріс.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

Олексій Комаровський

Режисер поділився фото з 31 грудня – воно зроблене перед святкуванням Нового року. Воно запам'яталося йому сімейним теплом – справжнім, батьківським, немов у сімейному новорічному фільмі.

Ти знаєш, що тебе чекає номер із каміном, батьки поруч, вид на гори. А перед цим – катання цілий день і ще три дні катання після цього,

– зауважив Комаровський.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

Павло Текучев

Актор показав на фото свій перший досвід на сцені на новорічному ранковому святі у дитячому садку – ще зовсім маленьким він виконував театральний номер і танцював. Павло звернув увагу на своє взуття – з ним пов'язана кумедна історія.

Ми з Мальвіною танцювали якийсь танок. І просто під час виступу, вже на сцені, я послизнувся та впав – мої черевички виявилися неймовірно слизькими. Я чудово пам'ятаю сам момент падіння і те, як дорослі раптом почали сміятися. Мені стало так прикро й боляче, що сміються саме з мене, що я зупинився, обернувся до залу й голосно вигукнув: "Мамо, ну чому ти купила мені такі погані черевики?"

– розповів Павло Текучев.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби

Єва Коршик

Блогерка поділилась, що згадує новорічні свята з особливим трепетом, адже зараз у цей період у неї часто трапляються форс-мажори, які не дають відчути атмосферу свята на повну.

Але зрештою засніжені Карпати, компанія друзів і смішні спогади – ось із чим у мене пов'язується це свято. Хоча загалом нам із чоловіком дуже не щастить із новорічними святами: щороку щось трапляється. То ми засинаємо, то просто удвох загадуємо бажання – і на цьому все,

– поділилась Єва Коршик.



Зірки в дитинстві / Фото пресслужби