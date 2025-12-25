Эти моменты делают Рождество важным, известный певец назвал традицию, которую никогда не пропускает

Рождество – самый теплый праздник в году, хотя и отмечается в холодное время года. Никита Киселев обожает рождественские и новогодние праздники, ведь они ассоциируются у певца с семьей и семейным уютом.

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала Никита Киселев признался, что есть одна традиция, которую он никогда не пропускает на Рождество. Именно она делает праздник настоящим и особенным.

Певец рассказал – он ежегодно ездит в Черкассы к бабушке. Это для него неизменный обычай. На Рождество за столом собирается вся семья.

Мы готовим кутью, и мама делает ее по своему любимому рецепту – все ее обожают, она получается особенно вкусной. Именно эти простые семейные моменты делают Рождество таким важным для меня. Поэтому традиция, которую я никогда не пропускаю, – это поездка в Черкассы, где каждый уголок для меня наполнен праздничным теплом,

– поделился Никита Киселев.



Никита Киселев в детстве / Фото из личного архива артиста

Артист также поделился своим архивным фото из детства из праздничного периода. Он признался, что это время у него больше всего ассоциируется с мамой. Она всегда пыталась сделать праздники самыми лучшими для сына.

Она постоянно дарила именно те подарки, о которых я мечтал, выполняла все желания и очень старалась создать атмосферу сказки. Поэтому я долго верил в чудеса и новогоднюю магию. Я до сих пор невероятно благодарен за такие моменты,

– поделился Никита Киселев.

Сейчас для Никиты чрезвычайно важны все праздники, ведь это время, когда он может быть рядом с близкими.