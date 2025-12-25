В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу Нікіта Кісельов зізнався, що є одна традиція, яку він ніколи не пропускає на Різдво. Саме вона робить свято справжнім та особливим.

Співак розповів – він щороку їздить у Черкаси до бабусі. Це для нього незмінний звичай. На Різдво за столом збирається вся родина.

Ми готуємо кутю, і мама робить її за своїм улюбленим рецептом – усі її обожнюють, вона виходить особливо смачною. Саме ці прості сімейні моменти роблять Різдво таким важливим для мене. Тому традиція, яку я ніколи не пропускаю, – це поїздка в Черкаси, де кожен куточок для мене наповнений святковим теплом,

– поділився Нікіта Кісельов.



Нікіта Кісельов у дитинстві / Фото з особистого архіву артиста

Артист також поділився своїм архівним фото з дитинства зі святкового періоду. Він зізнався, що цей час у нього найбільше асоціюється з мамою. Вона завжди намагалась зробити свята якнайкращими для сина.

Вона постійно дарувала саме ті подарунки, про які я мріяв, виконувала всі бажання й дуже старалася створити атмосферу казки. Через це я довго вірив у дива і новорічну магію. Я досі неймовірно вдячний за такі моменти,

– поділився Нікіта Кісельов.

Зараз для Нікіти є надзвичайно важливими всі свята, адже це час, коли він може бути поряд з близькими.