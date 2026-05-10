"Мой дом бомбят": интервью с SadSvit о войне, "Кассете" и поколении, которое растет на его песнях

-

Его треки звучали на "Азовстали", вирусились в TikTok и стали саундтреком для поколения украинцев, которое взрослело вместе с полномасштабной войной. В свои 22 SadSvit собирает sold out-туры по Украине, сотрудничает с Тиной Кароль и Артемом Пивоваровым, но до сих пор говорит о себе как о парне из Ивано-Франковска, который любит Lego и космос. В то же время его песни разбирают на цитаты военные.

Несмотря на успех, сам SadSvit (настоящее имя Богдан) остается очень искренним, открытым, рефлексивным. Мы встретились в уютном кафе накануне его первого сольного концерта во Львове. Говорили о жизни за границей, возвращении в Украину, коллаборации с другими артистами, отношение к Евровидению, поддержку военных и многое другое. Обо всем этом читайте далее в эксклюзивном интервью 24 Канала.

К теме Тур, которого ждали 5 лет: SadSvit начал всеукраинские гастроли громким концертом во Львове

Каким SadSvit был в детстве?

Богдан, хочется сначала немного поговорить о вас, чтобы ближе познакомить читателей. Каким было ваше детство? Какие истории из того времени помнятся больше всего?

Мне кажется, у меня было обычное детство, как и у большинства людей. В школе очень любил собирать конструкторы Lego. Мне это очень нравилось, потому что мог создавать различные фигурки, даже целые мини-города и дома.

Помню, как однажды мне в рекомендациях на YouTube попало видео с игрой на пианино. Я начал много такого смотреть. Больше всего запомнился саундтрек из фильма "Реквием по мечте". Тогда подумал, что вырасту и научусь круто играть на пианино. Не могу сказать, что стал профессионалом, но все же научился.

Меня еще с детства постоянно тянуло к музыке.



SadSvit / Фото Марианны Шафро

За что любит Ивано-Франковск?

Вы родом из Ивано-Франковска. Сейчас этот город у многих ассоциируется прежде всего с блогерством. А какие ассоциации с Франковском возникают у вас?

До 17 лет я почти не выезжал за пределы Ивано-Франковска. Был разве что во Львове. В Киеве впервые побывал только в прошлом году.

Я очень люблю свой город и действительно являюсь его патриотом. Если есть возможность где-то рассказать о Франковске – всегда это делаю.

В разные периоды жизни воспринимаю этот город по-разному. Когда-то Франковск для меня был только двором и дорогой в школу. Затем он постепенно расширялся. Больше всего люблю весну в Ивано-Франковске. Сейчас живу здесь и пока не вижу необходимости куда-то переезжать.

А какие ваши любимые места в Ивано-Франковске?

Мне очень нравится улица Ивана Франко, где расположена моя школа. Наверное, это еще с детства, когда у меня было очень бурное воображение. Когда деревья расцветали и создавали тень, я придумывал в голове разные образы.

Люблю архитектуру города, наш мемориальный сквер. В детстве проводил там много времени. Это очень спокойное место: тихо, высокие старые деревья, которые во время ветра создают особый шум, что буквально завораживает.

Четыре года я жил за границей, бывал в разных городах, и сейчас Франковск уже не воспринимаю как большой город. Для меня это скорее задний двор большого загородного дома. Очень уютный и родной.

Есть ли среди известных земляков люди, которых считаете примером для подражания?

В Ивано-Франковске сейчас живет Юрий Андрухович, и мне очень нравится, что он тоже фанат своего города. Он остается там жить, работать, развивать локальное сообщество. Мы познакомились в 2024 году за границей, и я до сих пор им очень вдохновляюсь.

Также очень люблю и уважаю Франковский драмтеатр, считаю его одним из лучших в Украине. Актер Богдан Романюк, который сейчас служит, Иван Блиндар, Ростислав Держипильский и многие другие художники являются настоящими проводниками украинской культуры. И потому, что наш город не слишком большой, здесь очень ощутимо это комьюнити и внутреннее единство.

Каким было раннее творчество SadSvit и как пишет свои тексты?

Вы начали писать музыку в 13 лет. Какой из первых треков нравится вам больше всего даже сейчас?

В 13 лет я скачал свою первую серьезную программу для написания музыки. Но сначала даже не думал, что буду писать песни. Хотел быть продюсером, чтобы ко мне приходили артисты, рэперы, и мы вместе создавали целостный продукт.

Еще до того я понемногу интересовался музыкой: установил на телефон программу с онлайн-пианино и скрипкой. Там была виртуальная комната, куда заходили люди и вместе что-то играли. Позже мне купили синтезатор с функцией записи мелодий.

Но в какой-то момент я понял, что мне скучно играть только одну партию – хотелось собирать все в полноценную композицию. Поэтому в 13 лет попросил маму купить ноутбук, потому что до этого у нас был только старенький компьютер. Так я начал учиться писать биты, синтезаторы, барабаны и тому подобное.

Я часто переслушиваю то, что создавал раньше, но скорее из-за ностальгии. Сейчас очень потерялся во времени, потому что вокруг происходит слишком много всего. 1 мая мне исполнилось 22 года, а я до сих пор не понимаю, как так случилось, что прошло столько времени. Потому что внутри все еще нахожусь в каком-то детском состоянии, когда склеиваю вместе детали Lego. И мне очень нравится этот путь.



SadSvit / Фото Марианны Шафро

По моему мнению, когда ты художник, то всегда смотришь на свои старые работы и думаешь: "Сейчас я сделал бы это иначе". Но это нормально – ты смотришь на них уже сквозь призму собственного роста.

У вас достаточно взрослые тексты. В их основе – ваш жизненный опыт, переосмысление? Откуда возникают такие мысли?

Думаю, это все пубертат. Моих сверстников всегда интересовали вещи, которые не были интересны мне. Они хотели гулять, тусоваться, выпивать. Не скажу, что я был безгрешным в этом плане, у меня тоже был такой период, но в основном свое состояние я аккумулировал в тексты.

Мне диагностировали РДУГ, поэтому мозг очень хаотичный. А еще пубертат, гормоны, первая влюбленность.

Меня всегда интересовали более тяжелые темы – космические, абстрактные, непонятные.

Что интересно, я очень люблю космос еще с детства. Для меня это что-то такое, что можно описывать сотнями разных слов.

Мои песни – это скорее компиляция различных ситуаций и жизненных обстоятельств.

Почему писал песни на русском и как относится к переводам?

В начале творчества вы некоторое время писали русскоязычные треки, но впоследствии перешли на украинский. Когда окончательно отказались от русскоязычной музыки?

Первые мои треки были на украинском. Даже на SoundCloud можно найти тот старый рэп. Затем какое-то время я действительно писал на русском – это продолжалось примерно до 2021 года. Именно тогда, по моему мнению, произошел огромный скачок развития украинской музыки. Возможно, из-за TikTok и его алгоритмов.

До этого очень популярными были российские рэперы. Я не был фанатом этой музыки, но она все равно влияла на нас. Было ощущение, будто если будешь писать на украинском – тебя просто не будут слушать.

А потом начался украинский ренессанс – так я называю конец 2020-го – начало 2021-го годов. Начали появляться новые молодые артисты. Например, Tember Blanche. Тогда же у меня начали расти прослушивания. Помню, летом 2024-го на Spotify было 58 тысяч месячных слушателей. Для украинской инди-музыки это тогда было много.

И именно тогда я понял, что есть надежда. Что не нужно писать на русском, чтобы хоть как-то заинтересовать слушателя.

Сейчас многие артисты переводят свои старые русскоязычные треки на украинский. В частности Тина Кароль, которая также родом из Ивано-Франковска. Как вы относитесь к таким переводам?

Знаю, что здесь очень много разных мнений. Но я считаю: если эти песни переводятся – мы обогащаем свое культурное наследие.

Условно, лучше уж пусть те же "Шлепки" звучат на украинском. Потому что на такую музыку тоже есть спрос. Есть люди, которые выросли на этих треках и которым они нужны. И, конечно, значительно лучше, если они будут звучать на украинском. MONATIK вообще перевел целый альбом – и, по моему мнению, это очень круто.

Хотя я также понимаю людей, которые спрашивают: "А почему артисты раньше не писали на украинском?" Но ответ на этот вопрос я уже фактически озвучил.

Кто из коллег сегодня вас больше всего поражает? Чья музыка есть в вашем плейлисте?

На самом деле сейчас я почти не слушаю музыку, потому что постоянно работаю над своими треками и концертами. Но могу назвать артистов, чье творчество для меня очень родное.

Конечно, это Скрябин. Особенно ранние работы, которые в свое время тоже были экспериментальными.

Наверное, еще с 2015 года я поклонник ONUKA. Ее песня "Город" очень резонирует у меня с Ивано-Франковском. Часто слушал ее во время прогулок. Также очень уважаю Евгения Филатова из The Maneken.

Это основные артисты, которые сейчас сразу приходят на ум. Потому что, если честно, кроме собственных демок, почти ничего не слушаю.

Как возникли коллаборации с Тиной Кароль и Артемом Пивоваровым?

Вы говорите, что почти не слушаете чужую музыку. А пишете ли треки на заказ?

Только в рамках коллабораций. Например, песни с Тиной Кароль и Артемом Пивоваровым были спродюсированы мной. Запросы на написание треков приходят часто, но сейчас у меня просто нет на это времени. Для меня очень важен собственный проект и проект Do Sliz. Именно на них я сейчас полностью сфокусирован.

Тина Кароль & SadSvit – "Мы": смотрите видео онлайн

А как возникли коллаборации с Тиной Кароль и Артемом Пивоваровым? Для молодого артиста это очень серьезный уровень.

Тина сама мне написала. Мы встретились, очень хорошо поговорили по душам, и после этого разговора возникла идея совместной песни.

Артем впервые позвонил мне еще в 2023 году. Но тогда я сам еще формировался. Потом я пошел на его концерт в Варшаве, увидел шоу, которое он создает, и очень вдохновился. Подумал: "Блин, сколько в человеке энергии". Понимаю, что кому-то его творчество может не нравиться. Многие люди из инди-тусовки считают это попсой.

Артем Пивоваров & SadSvit – "Терпи": смотрите видео онлайн

Но меня очень зацепила именно подача. Я буквально загорелся этим. Переосмыслил собственные предубеждения и понял, что сам себе ставлю внутренние блоки. И когда избавился от этих блоков – тогда и появились коллаборации с Тиной и Артемом.

А какой из дуэтных треков вам ближе всего?

Мне нравятся все песни – это правда. Каждый трек люблю по-своему. Хотя в то же время у меня есть огромное количество демок, которые еще никто не слышал, потому что что-то в них все еще не доработано.

Как изменилась жизнь после успеха "Кассеты"?

В 2022 году безумно завирусился ваш трек "Кассета". Тогда "Азов" использовал его в видео боевых действий. Вашу музыку слушали на "Азовстали" в тот момент, когда украинские защитники буквально боролись за выживание. Каким было осознание этого?

Я совру, если скажу, что тогда полностью это осознавал. Мне было 17 лет. До этого я всю жизнь прожил в Ивано-Франковске, а потом вдруг переехал в другую страну – и все вокруг изменилось.

Я пытался просто понять, как сложить свою жизнь воедино после столь глобального изменения реальности. Было ощущение, будто находишься во сне: щипаешь себя, но не можешь проснуться.

Тогда у меня уже были слушатели. Не так много, как после того видео, но все же. В Европе тогда часто организовывали различные события для украинцев. Я пришел на одно из них, там было примерно 60 – 70 человек. Сыграл свои песни, вернулся домой, заснул, проснулся – и моя жизнь условно изменилась. Но я просто заснул и проснулся. Поэтому это все до сих пор воспринимается как какой-то сон, который я не до конца помню.

У многих "Кассета" ассоциируется с Назарием Грицевичем "Гренкой", который погиб за Украину 6 мая два года назад. Возникают ли у вас такие ассоциации?

Прежде всего у меня возникают ассоциации с тем, что я сам переживал и вкладывал в эту песню. Конечно, люди, которые слушают треки, формируют собственные смыслы. Но я не могу переосмыслить свою песню, потому что знаю, о чем именно она писалась. Для меня мои треки – всегда о чем-то очень личном.

Наверное, глобально другой смысл для меня приобрела только одна песня – "Небо". В определенный момент она стала песней о погибших военных. На каждом концерте этот трек посвящен тем, кто сейчас не может быть с нами физически рядом, но остается в наших сердцах, в кронах деревьев и каплях дождя.

SadSvit – "Небо": смотрите видео онлайн

Как ваша музыка попала в S.T.A.L.K.E.R. 2?

Довольно просто (улыбается). Мне кажется, этот жанр музыки очень подходит этой вселенной, поэтому все произошло органично. Атмосфера S.T.A.L.K.E.R. – это холод, уныние, постоянное выживание. Но даже там все равно есть маленькая капля надежды. Мне кажется, моя музыка хорошо легла на эту атмосферу.

В одном из старых интервью вы говорили, что не потратили на рекламу музыки ни копейки. А сейчас вкладываетесь в пиар?

Конечно, я вкладываюсь в рекламу концертов, потому что их нужно продавать. Но если говорить именно о музыке – то нет. Если песня не находит отклика у аудитории, то зачем вкладывать в нее бюджет? Сейчас есть много платформ для продвижения творчества. Главное, чтобы само творчество нравилось людям. А если оно не откликается – надо думать, что именно ты делаешь не так и, как это изменить.

Почему музыка SadSvit популярна среди военных?

Вашу музыку слушает и популяризирует новое поколение военных. Что для вас это значит?

Думаю, дело в искренности. Я всегда стараюсь быть искренним – не только в общении с людьми, но и в творчестве. Когда человек неискренний – это очень быстро чувствуется.

Я никогда не пытался что-то придумывать. Просто выливал свои эмоции в музыку – когда было хорошо и когда было плохо.

Многие военные говорили мне, что не могут слушать песни других артистов о войне, потому что они не откликаются. А мое творчество – откликается. Не знаю, как это объяснить, но у меня до сих пор это не укладывается в голове. Единственное, что я понимаю: если это действительно так, значит, надо это усиливать и развивать.



SadSvit / Фото Марианны Шафро

Почему SadSvit не хочет на Евровидение?

В 2022 году вы рассказывали, что Ріапобой предлагал вам представить Украину на Евровидении, но вы отказались. Каково ваше отношение к конкурсу сейчас?

Мое отношение к Евровидению в том формате, в котором оно существует сейчас, не изменилось. Гипотетически я мог бы туда поехать, если бы на год закрылся от всех, научился виртуозно играть на чем-то или петь и подготовил большое шоу. Потому что артисты, которые хотят на Евровидение, буквально живут этим конкурсом.

Мне было бы интересно поехать туда как зрителю и просто посмотреть, как все работает изнутри.

Я начал активно интересоваться Евровидением после выступления Go_A. С тех пор смотрю конкурс каждый год, делаю собственные рейтинги, но в финале все равно почти всегда все складывается не так, как я прогнозировал.

А моя сестра фанатеет от Евровидения уже более 15 лет. Она ездит на конкурс, составляет собственные списки – и почти всегда угадывает результаты. Я вообще не понимаю, как это работает. Это отдельный мир, которым надо жить.

Вскоре Украину на Евровидении будет представлять LELEKA. Как вам ее песня?

Евровидение – это своеобразный спорт. Поэтому я всегда болею за Украину. по моему мнению, этого года на Нацотборе были более сильные песни. Но мы не можем каждый год давать миру глобальные хиты. Просто мне ближе более драйвовая музыка. Например, SHUM от Go_A. Но любая песня все равно найдет своего слушателя.

Планирует ли SadSvit возвращаться жить за границу?

Сейчас вам 22 года, вы можете свободно выезжать за границу и возвращаться. Думали над тем, чтобы строить жизнь и карьеру за пределами Украины?

Я прожил в Европе четыре года и все равно вернулся в Украину. Если вернулся – значит, имел на это причины и внутренние убеждения. Я ехал без всяких ожиданий. Просто очень люблю быть дома.

Из-за границы все выглядит гораздо страшнее. Буквально несколько дней назад писал в Threads, что не понимаю современное европейское искусство, где люди придумывают себе какие-то псевдосмыслы и страдают из-за того, что в Германии на копейку подорожала колбаса или фильтры на сигареты.

Мне это неинтересно. Это не те проблемы, которые меня цепляют. Для меня проблема – в том, что мой дом бомбят.

За границу сейчас я бы ездил только ради гастролей. Потому что там также есть моя аудитория.

Где бы мы ни были, мы все равно остаемся украинцами. И очень важно поддерживать это украинство, чтобы оно не исчезало.

Полномасштабная война продолжается уже более четырех лет, и люди, которые все это время живут за рубежом, уже в значительной степени ассимилировались. У них есть Imagine Dragons и много других артистов. Но все равно важно оставлять связь с родной землей. И культура – один из самых правильных способов это делать.

Какова цель тура по Украине и большого шоу в Киеве?

Вы начали большой гастрольный тур по Украине, и большинство городов уже sold out. Ожидали такого результата?

Да, ожидал. Несколько лет я жил в Европе, и вся моя вселенная фактически была в компьютере и телефоне. Это меня очень злило, потому что я видел, как мои треки вирусятся в интернете, но сам почти не выходил из дома. Будто сидел в какой-то клетке. Поэтому я действительно ожидал, что концерты в Украине станут большим событием, потому что раньше здесь у меня практически не было выступлений. Так и произошло. Понимаю, что некоторые артисты дают гораздо больше концертов, но у меня пока нет такого опыта. Поэтому рад, что мы стартуем именно с этого масштаба, а дальше уже будет видно.

29 мая в Киеве состоится полностью благотворительный концерт. Для кого собираете средства?

Мы собираем деньги для ГУР. В Европе уже удалось собрать 1,2 миллиона гривен на морские дроны. Когда я впервые приехал в Киев, побывал на выставке Ukraine WOW и впервые увидел этот дрон вживую. До этого я тоже интересовался всем украинским и был в контексте, но тогда впервые по-настоящему понял, на что именно люди донатят. И был поражен. Этот дрон – просто огромный.

Мне очень нравится, что через музыку, через энергию и надежду, которую даю людям, я также могу помогать военным.

Кстати, недавно был на премьере фильма "КИЛЛХАУС". Это невероятно. Даже не хочу сравнивать это с американскими блокбастерами, потому что там – выдумка. А здесь все реально. И это вау. Поэтому хочется, чтобы операций, после которых Россия пылает, становилось еще больше.

Билеты на большой благотворительный концерт SadSvit в Киеве можно приобрести по ссылке.

Среди украинских артистов сейчас есть тенденция собирать Дворцы спорта. SadSvit планирует такой концерт?

А для чего? Я не хочу никому ничего доказывать. Часто такие шоу вообще выходят в минус. По моему мнению, это больше демонстративная история. У меня нет нужды что-то демонстрировать. Я просто хочу сделать классный, живой, панковый концерт. Возможно, когда-нибудь дойду и до Дворца спорта. Но это скорее будет исключение.

С какими словами вы бы обратились к молодому поколению, которое растет на вашей музыке?

Слушать себя. Анализировать то, что говорят другие люди. Потому что очень часто люди хотят вставить свои пять копеек, думая, что они самые умные, хотя сами ничего не достигли. И умение слушать себя – это очень круто. Также важно лелеять свое и свое дело. Потому что если мы просто сидим – ничего не происходит. Надо двигаться и развиваться. Это самое главное.