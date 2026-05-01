Тур, которого ждали 5 лет: SadSvit начал всеукраинские гастроли громким концертом во Львове

Молодой исполнитель SadSvit, песни которого обожают миллионы, начал всеукраинский тур, который поклонники ждали 5 лет. Почти во всех городах уже sold out, в том числе и во Львове, где 30 апреля отгремел первый концерт.

SadSvit (настоящее имя – Богдан Розвадовский) собрал аншлаг в одной из крупнейших концертных площадок Львова – "Малевичи". 24 Канал тоже побывал на концерте и дальше расскажет, каким был этот вечер.

Тоже интересно Хор "Гомон" исполнил легендарный "Водограй" Ивасюка возле Ниагарского водопада

Каким был первый концерт тура "Место силы"?

Сегодня, 1 мая, SadSvit исполняется 22 года. В начале полномасштабной войны он уехал за границу, несколько лет жил в Европе, но сейчас вернулся в Украину, потому что чувствует, что именно здесь его место силы. Его песни все это время вирусились в тиктоке, в игре S.T.A.L.K.E.R., а теперь Богдан впервые вживую выполняет их для украинских поклонников. И на эти концерты они ждали почти 5 лет.

Задолго до начала концерта фаны выстроились в очередь, чтобы первыми зайти в зал и быть как можно ближе к сцене, где любимый исполнитель вживую исполнит треки, которые знают миллионы, – "Кассета", "Силуэты", "Молодость".

С первых нот публика с восторгом наблюдала за SadSvit и пела вместе с ним. Вместе с музыкантами артист дарил публике невероятно теплые эмоции. На сцене он был искренним, настоящим, как и в текстах.

Среди приглашенных гостей вечера была Do Sliz, дуэт с которой уже давно обожает публика. На сцене между артистами царила нежность и чувственность.

Все выступления SadSvit имеют благотворительную цель. Находясь за рубежом, он постоянно приобщался к помощи украинским защитникам, продолжает делать это до сих пор. Во Львове прямо на сцене Богдан рисовал картину, которую потом продали на благотворительном аукционе. Также среди лотов того вечера была гитара SadSvit, за которую выручили более 60 тысяч гривен, которые также передадут на помощь Силам Обороны Украины.

Многие поклонники не смогли попасть на концерт, ведь билеты раскупили за считанные дни. Со сцены SadSvit сообщил, что уже совсем скоро во Львове состоится еще одно выступление, чтобы еще больше людей объединились на несколько часов любимой музыкой и почувствовали, что они не одни.

Где еще будет выступать SadSvit?

1 мая, в день своего 22-летия, исполнитель сыграет концерт в Киеве. Билеты на это выступление без прогревов и дополнительного шума раскупили менее чем за 3 суток. Поэтому команда решила создать еще одно событие. 29 мая в Киеве состоится большое лайв-шоу SadSvit, которое соберет тысячи людей в одном пространстве.

Шоу пройдет в большом павильоне Киностудии имени Александра Довженко – пространстве, где обычно происходят рейвы, перформансы и фестивали. Это будет 100% благотворительный концерт. Весь доход будет передан на Силы Обороны Украины.

SadSvit выступит и в других украинских городах:

8 мая – Николаев, Концерт-холл "Юность";

9 мая – Одесса, Louder Hub;

13 мая – Харьков, Loft Stage;

22 мая – Тернополь, Na Почте;

23 мая – Винница, PIROGOV SKY;

24 мая – Хмельницкий, Филармония;

26 мая – Ровно, Городской Дворец Культуры;

6 июня – Ивано-Франковск, Дворец Потоцких.

