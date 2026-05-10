Мой дом бомбят, – SadSvit честно ответил, планирует ли возвращаться жить за границу

SadSvit (Богдан Розвадовский) рассказал, планирует ли строить жизнь и карьеру за рубежом. Исполнителю хитов "Кассета" и "Молодость" 22 года, поэтому он может свободно покидать Украину.

О выезде из Украины SadSvit высказался в интервью 24 Каналу.

SadSvit прожил в Европе несколько лет. После начала полномасштабного вторжения певец переехал в Вену, также жил в Варшаве. В прошлом году парень вернулся в Украину.

Если вернулся – значит, имел на это причины и внутренние убеждения. Я ехал без всяких ожиданий. Просто очень люблю быть дома,

– объяснил он.

Певец отметил, что за рубежом украинская реальность кажется страшнее. SadSvit не понимает "современное европейское искусство, где люди придумывают себе какие-то псевдосмыслы, и страдают из-за того, что в Германии на копейку подорожала колбаса или фильтры на сигареты".

Мне это неинтересно. Это не те проблемы, которые меня цепляют. Для меня проблема в том, что мой дом бомбят,

– подчеркнул артист.

SadSvit заявил, что сейчас ездил бы за границу только на гастроли, ведь в других странах также есть его слушатели.

Где бы мы ни были, мы все равно остаемся украинцами. И очень важно поддерживать это украинство, чтобы оно не исчезало,

– считает парень.

Российское полномасштабное вторжение продолжается уже более четырех лет. По словам певца, люди, которые все это время живут за границей, уже в значительной степени ассимилировались.

У них есть Imagine Dragons и много других артистов. Но все равно важно оставлять связь с родной землей. И культура – один из самых правильных способов это делать,

– добавил SadSvit.

Кстати, в подкасте СучЦукрМуз, что выходит на ютуб-канале hromadske.содержание, SadSvit признавался, что в 2022 – 2023 годах его упрекали за пребывание за рубежом, но впоследствии этого стало меньше.

Где родился SadSvit?

SadSvit родом из Ивано-Франковска. В интервью 24 Каналу парень поделился, что до 17 лет почти не выезжал из родного города. Только был во Львове, в Киев впервые приехал в прошлом году.

Я очень люблю свой город и действительно являюсь его патриотом. Если есть возможность где-то рассказать о Франковске – всегда это делаю,

– поделился он.

Сейчас певец не видит необходимости выезжает из Ивано-Франковска. SadSvit нравится город в весенний период, также он любит улицу Ивана Франко, где расположена его школа, и местную архитектуру.

После жизни за границей артист не воспринимает Ивано-Франковск как большой город. Для него он "скорее задний двор большого загородного дома. Очень уютный и родной".