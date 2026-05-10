Про виїзд з України SadSvit висловився в інтерв'ю 24 Каналу.

SadSvit прожив у Європі кілька років. Після початку повномасштабного вторгнення співак переїхав у Відень, також жив у Варшаві. Торік хлопець повернувся до України.

Якщо повернувся – значить, мав на це причини та внутрішні переконання. Я їхав без жодних очікувань. Просто дуже люблю бути вдома,

– пояснив він.

Співак зазначив, що за кордоном українська реальність здається страшнішою. SadSvit не розуміє "сучасне європейське мистецтво, де люди вигадують собі якісь псевдосенси, й страждають через те, що в Німеччині на копійку подорожчала ковбаса чи фільтри на сигарети".

Мені це нецікаво. Це не ті проблеми, які мене чіпляють. Для мене проблема у тому, що мій дім бомблять,

– наголосив артист.

SadSvit заявив, що зараз їздив би за кордон лише на гастролі, адже в інших країнах також є його слухачі.

Де б ми не були, ми все одно залишаємося українцями. І дуже важливо підтримувати це українство, щоб воно не зникало,

– вважає хлопець.

Російське повномасштабне вторгнення триває вже понад чотири роки. За словами співака, люди, які увесь цей час живуть за кордоном, уже значною мірою асимілювалися.

У них є Imagine Dragons та багато інших артистів. Але все одно важливо залишати зв'язок із рідною землею. І культура – один із найправильніших способів це робити,

– додав SadSvit.

До речі, у подкасті СучЦукрМуз, що виходить на ютуб-каналі hromadske.зміст, SadSvit зізнавався, що у 2022 – 2023 роках йому дорікали за перебування за кордоном, але згодом цього поменшало.

Де народився SadSvit?

SadSvit родом з Івано-Франківська. В інтерв'ю 24 Каналу хлопець поділився, що до 17 років майже не виїжджав з рідного міста. Лише був у Львові, до Києва вперше приїхав торік.

Я дуже люблю своє місто й справді є його патріотом. Якщо маю можливість десь розповісти про Франківськ – завжди це роблю,

– поділився він.

Зараз співак не бачить потреби виїжджає з Івано-Франківська. SadSvit подобається місто у весняний період, також він любить вулицю Івана Франка, де розташована його школа, і місцеву архітектуру.

Після життя за кордоном артист не сприймає Івано-Франківськ як велике місто. Для нього воно "радше заднє подвір'я великого заміського будинку. Дуже затишне й рідне".