Про виїзд з України SadSvit висловився в інтерв'ю 24 Каналу.
SadSvit прожив у Європі кілька років. Після початку повномасштабного вторгнення співак переїхав у Відень, також жив у Варшаві. Торік хлопець повернувся до України.
Якщо повернувся – значить, мав на це причини та внутрішні переконання. Я їхав без жодних очікувань. Просто дуже люблю бути вдома,
– пояснив він.
Співак зазначив, що за кордоном українська реальність здається страшнішою. SadSvit не розуміє "сучасне європейське мистецтво, де люди вигадують собі якісь псевдосенси, й страждають через те, що в Німеччині на копійку подорожчала ковбаса чи фільтри на сигарети".
Мені це нецікаво. Це не ті проблеми, які мене чіпляють. Для мене проблема у тому, що мій дім бомблять,
– наголосив артист.
SadSvit заявив, що зараз їздив би за кордон лише на гастролі, адже в інших країнах також є його слухачі.
Де б ми не були, ми все одно залишаємося українцями. І дуже важливо підтримувати це українство, щоб воно не зникало,
– вважає хлопець.
Російське повномасштабне вторгнення триває вже понад чотири роки. За словами співака, люди, які увесь цей час живуть за кордоном, уже значною мірою асимілювалися.
У них є Imagine Dragons та багато інших артистів. Але все одно важливо залишати зв'язок із рідною землею. І культура – один із найправильніших способів це робити,
– додав SadSvit.
До речі, у подкасті СучЦукрМуз, що виходить на ютуб-каналі hromadske.зміст, SadSvit зізнавався, що у 2022 – 2023 роках йому дорікали за перебування за кордоном, але згодом цього поменшало.
Де народився SadSvit?
SadSvit родом з Івано-Франківська. В інтерв'ю 24 Каналу хлопець поділився, що до 17 років майже не виїжджав з рідного міста. Лише був у Львові, до Києва вперше приїхав торік.
Я дуже люблю своє місто й справді є його патріотом. Якщо маю можливість десь розповісти про Франківськ – завжди це роблю,
– поділився він.
Зараз співак не бачить потреби виїжджає з Івано-Франківська. SadSvit подобається місто у весняний період, також він любить вулицю Івана Франка, де розташована його школа, і місцеву архітектуру.
Після життя за кордоном артист не сприймає Івано-Франківськ як велике місто. Для нього воно "радше заднє подвір'я великого заміського будинку. Дуже затишне й рідне".