На думку SadSvit, коли людина нещира у своїх висловлюваннях – це завжди відчувається. Про це він розповів в інтерв'ю журналістам 24 Каналу.

Співак вважає, що його музику слухає та популяризує нове покоління військових через щирість. SadSvit підкреслює, що він ніколи не намагався щось вигадувати, а просто виливав свої емоції в музику.

Думаю, справа в щирості. Я завжди намагаюся бути щирим – не лише у спілкуванні з людьми, а й у творчості,

– поділився артист.

SadSvit додав, що чимало військових йому розповідають про те, що не можуть слухати інші треки артистів про війну, бо вони не відгукуються. Тоді як пісні Богдана у них "влучають".

"Не знаю, як це пояснити, але в мене досі це не вкладається в голові. Єдине, що я розумію: якщо це справді так, значить, треба це підсилювати й розвивати", – підсумував SadSvit.

Нагадаємо, у квітні 2022 року "Азов" використав пісню "Касета" у відео, що розповідав про будні бійців, які боронять Маріуполь. Ролик розлетівся телеграм-каналами, а трек очолив чарти. В інтерв'ю Slukh SadSvit зізнавався, що це стало для нього несподіванкою.

Що відомо про SadSvit?

Богдан Розвадовський – справжнє ім'я SadSvit. Це український синті-поп та альт-поп виконавець, автор пісень і композитор.

Співак народився, виріс та навчався в Івано-Франківську. З раннього дитинства захоплювався музикою та з підліткового віку опановував програми для створення музики. Спершу був бітмейкером, а потім почав створювати перші треки.

Дебютний студійний альбом SadSvit – Cassette вийшов у 2021 році та став дуже популярним у соціальних мережах. 28 жовтня 2022 вийшов його сингл "Силуети" зі "Структурою Щастя", що тривалий час очолював чарти.

На початку повномасштабного вторгнення співак виїхав за кордон, але нещодавно вирішив повернутися до України.