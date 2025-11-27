После трех лет жизни за границей: известный певец вернулся в Украину

Певец SadSvit (Богдан Розвадовский) вернулся в Украину после нескольких лет жизни за границей. Парень приехал в родной Ивано-Франковск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу SadSvit. В сториз он распространил фото и видео из Ивано-Франковска.

Не пропустите Придется делать ринопластику, – PARFENIUK пригрозил сломать нос девушке

После начала полномасштабного вторжения SadSvit уехал из Украины. На тот момент ему было 17. Сначала парень находился в Вене, а затем – в Варшаве. В Ивано-Франковске певец не был 3 года.

SadSvit вернулся в Украину / Скриншот из инстаграма певца

В подкасте СучЦукрМуз, вышедшем на ютуб-канале hromadske.содержание, SadSvit рассказал, что в 2022-2023 годах его упрекали за пребывание за границей, но сейчас этого меньше.

Подкаст, кстати, записывали еще в Варшаве. Во время разговора с Альбертом Цукренко певец признался, что не знает, что ему делать в Европе.

Я бы хотел на самом деле приехать и продолжать вести культурную деятельность в стране, где я родился,

– отметил он.

Также SadSvit анонсировал концерты в Украине в 2026 году.

SadSvit в подкасте СучЦукрМуз: смотрите видео онлайн

Что известно о SadSvit?