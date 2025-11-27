Після трьох років життя за кордоном: відомий співак повернувся в Україну

Співак SadSvit (Богдан Розвадовський) повернувся до України після кількох років життя за кордоном. Хлопець приїхав до рідного Івано-Франківська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку SadSvit. У сториз він поширив фото та відео з Івано-Франківська.

Після початку повномасштабного вторгнення SadSvit виїхав з України. На той момент йому було 17. Спершу хлопець перебував у Відні, а потім – у Варшаві. У Івано-Франківську співак не був 3 роки.

SadSvit повернувся до України / Скриншот з інстаграму співака

У подкасті СучЦукрМуз, що вийшов на ютуб-каналі hromadske.зміст, SadSvit розповів, що у 2022-2023 роках йому дорікали за перебування за кордоном, але зараз цього менше.

Подкаст, до речі, записували ще у Варшаві. Під час розмови з Альбертом Цукренком співак зізнався, що не знає, що йому робити у Європі.

Я б хотів насправді приїхати й продовжувати вести культурну діяльність у країні, де я народився,

– зазначив він.

Також SadSvit анонсував концерти в Україні у 2026 році.

SadSvit у подкасті СучЦукрМуз: дивіться відео онлайн

Що відомо про SadSvit?