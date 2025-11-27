Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку SadSvit. У сториз він поширив фото та відео з Івано-Франківська.
Після початку повномасштабного вторгнення SadSvit виїхав з України. На той момент йому було 17. Спершу хлопець перебував у Відні, а потім – у Варшаві. У Івано-Франківську співак не був 3 роки.
SadSvit повернувся до України / Скриншот з інстаграму співака
У подкасті СучЦукрМуз, що вийшов на ютуб-каналі hromadske.зміст, SadSvit розповів, що у 2022-2023 роках йому дорікали за перебування за кордоном, але зараз цього менше.
Подкаст, до речі, записували ще у Варшаві. Під час розмови з Альбертом Цукренком співак зізнався, що не знає, що йому робити у Європі.
Я б хотів насправді приїхати й продовжувати вести культурну діяльність у країні, де я народився,
– зазначив він.
Також SadSvit анонсував концерти в Україні у 2026 році.
SadSvit у подкасті СучЦукрМуз: дивіться відео онлайн
Що відомо про SadSvit?
SadSvit з дитинства захоплювався музикою, однак вступив до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на юридичний факультет.
Перший мініальбом хлопець випустив у 2020 році. Він називався "Суматоха" і був російськомовним. Пізніше вийшов мініальбом "Холод", який співак записав разом із SadNovelist.
У 2021 році SadSvit презентував свій перший студійний альбом Cassette. Туди, зокрема, увійшли треки "Молодість" та "Касета", які розлетілись мережею.
Хлопець випустив спільні треки зі Структурою Щастя, Артемом Пивоваровим і Тіною Кароль – "Силуети", "Терпи" та "Ми". Пісні SadSvit є в грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, яка вийшла торік.