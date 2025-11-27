Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу SadSvit. В сториз он распространил фото и видео из Ивано-Франковска.
После начала полномасштабного вторжения SadSvit уехал из Украины. На тот момент ему было 17. Сначала парень находился в Вене, а затем – в Варшаве. В Ивано-Франковске певец не был 3 года.
SadSvit вернулся в Украину / Скриншот из инстаграма певца
В подкасте СучЦукрМуз, вышедшем на ютуб-канале hromadske.содержание, SadSvit рассказал, что в 2022-2023 годах его упрекали за пребывание за границей, но сейчас этого меньше.
Подкаст, кстати, записывали еще в Варшаве. Во время разговора с Альбертом Цукренко певец признался, что не знает, что ему делать в Европе.
Я бы хотел на самом деле приехать и продолжать вести культурную деятельность в стране, где я родился,
– отметил он.
Также SadSvit анонсировал концерты в Украине в 2026 году.
Что известно о SadSvit?
SadSvit с детства увлекался музыкой, однако поступил в Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника на юридический факультет.
Первый мини-альбом парень выпустил в 2020 году. Он назывался "Суматоха" и был русскоязычным. Позже вышел мини-альбом "Холод", который певец записал вместе с SadNovelist.
В 2021 году SadSvit представил свой первый студийный альбом Cassette. Туда, в частности, вошли треки "Молодость" и "Кассета", которые разлетелись по сети.
Парень выпустил совместные треки со Структурой Счастья, Артемом Пивоваровым и Тиной Кароль – "Силуэты", "Терпи" и "Мы". Песни SadSvit есть в игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, которая вышла в прошлом году.