На деньги не жалели: клипы 90-х, которые стоили целое состояние

Сегодня для создания хита порой достаточно смартфона, кольцевой лампы и танца, который станет популярным в TikTok. В 90-х все было немного сложнее: если Майкл Джексон хотел космическую станцию –, то строили космическую станцию. Если Guns N' Roses хотели церковь посреди пустыни –, вопрос был лишь в том, куда выставить счет.

Эпоха MTV подарила нам музыкальные клипы с бюджетами в несколько миллионов долларов. И это суммы тех лет, без поправки на инфляцию. 24 Канал собрал подборку самых дорогих клипов 90-х, которые вы наверняка видели.

Майкл и Джанет Джексон – "Scream", 1995

7 миллионов долларов

Здесь можно сразу завершить конкурс. Клип "Scream" Майкла и Джанет Джексон официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой музыкальный клип с заявленным бюджетом в 7 миллионов долларов.

Режиссер Марк Романек снимал видео на семи павильонах: огромный футуристический корабль, сложные декорации, CGI, морфинг и хореография. Клип затем получил Grammy и несколько наград MTV VMA.

Michael & Janet Jackson – "Scream": слушать онлайн

Мадонна – "Bedtime Story", 1995

До 5 миллионов долларов

В "Bedtime Story" Мадонна решила, что обычного клипа будет недостаточно, поэтому вместе с Марком Романеком создала почти сюрреалистическую видеоинсталляцию с отсылками к живописи.

Более поздние источники оценивают бюджет примерно в 5 миллионов долларов. В то же время Los Angeles Times в 1995 году писала о сумме свыше 2 миллионов, поэтому точная цифра остается предметом споров. В любом случае, дешево там было примерно ничего.

Madonna – "Bedtime Story": слушать онлайн

Майкл Джексон – "Black or White", 1991

Более 4 миллионов долларов

11-минутный клип "Black or White" режиссера Джона Лэндиса обошелся в более чем 4 миллиона долларов. Здесь были Маколей Калкин, огромные декорации, десятки каскадеров, лошади и революционная для того времени технология морфинга лиц. Премьеру клипа, по данным Guinness, одновременно посмотрели около 500 миллионов человек в 27 странах.

Michael Jackson – "Black or White": слушать онлайн

Puff Daddy – "Victory", 1998

Около 2,7 миллиона долларов

Клип на песню "Victory" Puff Daddy с участием The Notorious B.I.G. и Busta Rhymes обошелся примерно в 2,7 миллиона долларов.

И деньги видны: мрачный мегаполис, погони, взрывы, спецэффекты и атмосфера антиутопического боевика. Фактически это был маленький голливудский фильм, в который просто случайно добавили рэп.

Puff Daddy – "Victory": слушать онлайн

Mariah Carey – "Heartbreaker", 1999

Более 2,5 миллиона долларов

В 1999 году Мэрайя Кэри сняла для "Heartbreaker" целую романтическую комедию. Певица приходит в кинотеатр, видит своего парня с другой, а потом еще и устраивает драку со своим темноволосым альтер-эго Бьянкой.

Режиссером выступил Бретт Ратнер, а бюджет превысил 2,5 миллиона долларов, что сделало "Heartbreaker" одним из самых дорогих клипов своего времени.

Mariah Carey – "Heartbreaker": слушать онлайн

Guns N' Roses – "November Rain", 1992

1,5 миллиона долларов

Свадьба, огромный театр, симфонический оркестр, похороны, Слэш с гитарой посреди пустыни и сюжет, который люди пытаются окончательно понять уже более 30 лет.

На момент выхода "November Rain" обошелся примерно в 1,5 миллиона долларов и считался самым дорогим клипом своего времени. По данным Los Angeles Times, его роскошь даже вызвала критику на фоне более дешевой и намеренно грубой эстетики гранжа.

Guns N' Roses – "November Rain": слушать онлайн

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