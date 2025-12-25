"Не пьяна – влюблена" и не только: 15 самых популярных песен 2025 года

В 2025 году вышло много песен, которые завоевали сердца украинцев. Они попадали в топы музыкальных чартов, вирусились в социальных сетях, в частности в тиктоке, и звучали чуть ли не в каждом доме.

В конце года редакция 24 Канала составила подборку самых популярных песен. Среди них: "Не пьяна – влюблена", "Изумрудное небо", "Шелковица", "Афины", "С какого ты этажа неба?".

Смотрите также 5 старых украинских песен, которые сейчас популярны в тиктоке

Список самых популярных песен 2025 года

Alena Omargalieva – "Не пьяна – влюблена": смотрите видео онлайн

DREVO – "Изумрудное небо": смотрите видео онлайн

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шелковица": смотрите видео онлайн

FIЇNKA – "Афины": смотрите видео онлайн

FIЇNKA – "Грушка": смотрите видео онлайн

Alena Omargalieva – "Мужчина": смотрите видео онлайн

Jerry Heil и YARMAK – "С какого ты этажа неба?": смотрите видео онлайн

Alena Omargalieva и MamaRika – "Не ходи": смотрите видео онлайн

Victoria Niro – "Вопросов нет": смотрите видео онлайн

Jerry Heil – "Добавь громкости": смотрите видео онлайн

Шугар – "Олег": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер – "Пионы": смотрите видео онлайн

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн