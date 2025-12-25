Наприкінці року редакція 24 Каналу склала добірку найпопулярніших пісень. Серед них: "Не п'яна – закохана", "Смарагдове небо", "Шовковиця", "Афини", "З якого ти поверху неба?".

Список найпопулярніших пісень 2025 року

Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн

DREVO – "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн

IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шовковиця": дивіться відео онлайн

FIЇNKA – "Афини": дивіться відео онлайн

FIЇNKA – "Грушка": дивіться відео онлайн

Alena Omargalieva – "Мужчина": дивіться відео онлайн

Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба?": дивіться відео онлайн

Alena Omargalieva і MamaRika – "Не ходи": дивіться відео онлайн

Victoria Niro – "Питань нема": дивіться відео онлайн

Jerry Heil – "Додай гучності": дивіться відео онлайн

Шугар – "Олєг": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер – "Півонії": дивіться відео онлайн

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн