Наприкінці року редакція 24 Каналу склала добірку найпопулярніших пісень. Серед них: "Не п'яна – закохана", "Смарагдове небо", "Шовковиця", "Афини", "З якого ти поверху неба?".

Дивіться також 5 старих українських пісень, які зараз популярні в тіктоці

Список найпопулярніших пісень 2025 року

  • Alena Omargalieva – "Не п'яна – закохана": дивіться відео онлайн
  • DREVO – "Смарагдове небо": дивіться відео онлайн
  • IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI – "Шовковиця": дивіться відео онлайн
  • FIЇNKA – "Афини": дивіться відео онлайн
  • FIЇNKA – "Грушка": дивіться відео онлайн
  • Alena Omargalieva – "Мужчина": дивіться відео онлайн
  • Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба?": дивіться відео онлайн
  • Alena Omargalieva і MamaRika – "Не ходи": дивіться відео онлайн
  • Victoria Niro – "Питань нема": дивіться відео онлайн
  • Jerry Heil – "Додай гучності": дивіться відео онлайн
  • Шугар – "Олєг": дивіться відео онлайн
  • Надя Дорофєєва і Позитив – "Смак-печаль": дивіться відео онлайн
  • Анна Трінчер – "Півонії": дивіться відео онлайн
  • Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн
  • MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн