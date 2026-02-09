Як і зазвичай, переможця Національного відбору визначили за двома результатами: голосування журі та глядачів. Стали відомі детальні результати та кількість голосів за кожного учасника, пише Суспільне.

208 391 українець долучився до вибору представника на Євробаченні у застосунку Дія. Такий вигляд має розподіл голосів:

LELÉKA – 54 830 голосів – 26,311% LAUD – 35 189 голосів – 16,886% Jerry Heil – 33 034 голоси – 15,852% KHAYAT – 17 144 голоси – 8,227% Mr. Vel – 15 809 голосів – 7,586% The Elliens – 14 363 голоси – 6,892% Molodi – 12 400 голосів – 5,95% Monokate – 11 963 голоси – 5,741% Valeriya Force – 7 928 голосів – 3,804% "ЩукаРиба" – 5 731 голос – 2,75%

Також глядачі мали можливість віддати голос за фаворита через СМС. Цей спосіб обрало 19209 українців. Цікаво, що Jerry Heil обійшла LAUD та посіла друге місце за смс-голосуванням.

LELÉKA – 5 220 голосів – 27,17% Jerry Heil – 2 687 голосів – 13,99% LAUD – 2 674 голоси – 13,92% KHAYAT – 1 863 голоси – 9,7% Mr. Vel – 1 713 голосів – 8,92% The Elliens – 1 640 голосів – 8,54% Molodi – 1 115 голосів – 5,8% Monokate – 939 голосів – 4,89% "ЩукаРиба" – 715 голосів – 3,72% Valeriya Force – 643 голоси – 3,35%

Зазначимо, деякі українці скаржилися на голосування в Дії. У тредсі користувачі ділилися, що під час голосування за одного учасника голос зараховувався іншому. Однак команда сервісу пояснила, що система не може змінювати вибір.

