Как и обычно, победителя Национального отбора определили по двум результатам: голосование жюри и зрителей. Стали известны подробные результаты и количество голосов за каждого участника, пишет Суспільне.

208 391 украинец присоединился к выбору представителя на Евровидении в приложении Дія. Так выглядит распределение голосов:

LELÉKA – 54 830 голосов – 26,311% LAUD – 35 189 голосов – 16,886% Jerry Heil – 33 034 голоса – 15,852% KHAYAT – 17 144 голоса – 8,227% Mr. Vel – 15 809 голосов – 7,586% The Elliens – 14 363 голоса – 6,892% Molodi – 12 400 голосов – 5,95% Monokate – 11 963 голоса – 5,741% Valeriya Force – 7 928 голосов – 3,804% "ЩукаРыба" – 5 731 голос – 2,75%

Также зрители имели возможность отдать голос за фаворита через СМС. Этот способ выбрало 19209 украинцев. Интересно, что Jerry Heil обошла LAUD и заняла второе место по смс-голосованию.

LELÉKA – 5 220 голосов – 27,17% Jerry Heil – 2 687 голосов – 13,99% LAUD – 2 674 голоса – 13,92% KHAYAT – 1 863 голоса – 9,7% Mr. Vel – 1 713 голосов – 8,92% The Elliens – 1 640 голосов – 8,54% Molodi – 1 115 голосов – 5,8% Monokate – 939 голосов – 4,89% "ЩукаРыба" – 715 голосов – 3,72% Valeriya Force – 643 голоса – 3,35%

Отметим, некоторые украинцы жаловались на голосование в Дії. У тредсе пользователи делились, что во время голосования за одного участника голос засчитывался другому. Однако команда сервиса объяснила, что система не может менять выбор.

