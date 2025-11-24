Укр Рус
24 ноября, 23:30
6

Как сейчас живет Санта Димопулос, которая победила в "Танцах" и отказалась от музыкальной карьеры

Мария Касий
Основні тези
  • Санта Димопулос отказалась от музыкальной карьеры и занимается блогом, проводит ретриты для женщин и записывает подкасты.
  • После начала полномасштабного вторжения Санта с семьей выехала за границу и проживает преимущественно в ОАЭ, хотя продолжает путешествовать и посещает другие страны.

Певица и бодибилдер Санта Димопулос с начала полномасштабного вторжения все реже появлялась в украинском инфопространстве, а в последнее время о ней почти не слышно. Артистка теперь называет себя "духовным гангстером", ведь сейчас покинула певческую карьеру и занялась другим родом деятельности.

Санта Димопулос относится к тем артистам, что уехали из Украины от начала полномасштабной войны. В материале 24 Канала читайте подробнее о том, где артистка сейчас и чем занимается.

Санта Димопулос имеет украинские, ассирийские и греческие корни. Ранее она была записанной в паспорте как Димопулос Хрисанти Янисовна, однако два года назад звезда изменила в документах свое имя и отчество на Димопулос Санта Игоревна.


Санта Димопулос в детстве / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Санта родилась в Киеве. В детстве она регулярно занималась танцами и даже стала мастером спорта по бальным танцам. В 2006 году приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная Украина" и заняла третье место.

В 2009 году Санта Димопулос начала свой путь как певица и пошла на третий сезон шоу "Фабрика звезд. Став выпускницей проекта, артистка присоединилась к группе "ВИА Гра", заменив Надежду Мейхер. Она находилась в коллективе до 2012 года.


Санта Димопулос в составе "ВИА Гры / Фото ТРК "Украина"

Санта всегда немало внимания уделяла своей форме. В 2011 году она стала чемпионкой мира по бодибилдингу и фитнесу (конкурс прошел в Таиланде).

В 2016 году Санта Димопулос и другие бывшие участницы группы "ВИА Гра" объединились в группу Queens, однако и он не продержался на сцене долго. Уже в следующем году артистка задумалась о сольной карьере.

В 2020 имя Санты Димопулос снова громко зазвучало в инфопространстве – артистка стала одной из участниц "Танцев со звездами". В паре с Максом Леоновым она довольно быстро приобрела статус фаворитки и одержала победу в проекте. Однако в финале звезда захотела разделить награду с Юлией Саниной.


Санта Димопулос / Фото из инстаграма Санты Димопулос

В 2006 году Санта Димопулос познакомилась с ведущим и шоуменом Андреем Джеджулой. Через два года отношений у пары родился сын Даниэль. Однако в 2010 году Санта и Андрей разошлись. Интересно, что сейчас Даниэлю 17 лет. Около года назад парень решил переехать в Украину и жить вместе с отцом.

После расставания с шоуменом певица рассказала о романе с бизнесменом Владимиром Самсоненко. Через два года пара сыграла пышную свадьбу в Италии. Но через год Димопулос сказала, что их свадьба была неправдой.

В 2015 году Санта Димопулос начала встречаться с владельцем спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара официально поженилась, у них родилась дочь София. В 2024 году певица объявила, что они разводятся.

К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, хоть это был осознанный выбор, 
– писала артистка.


Санта Димопулос с бывшим мужем и детьми / Фото из инстаграма Санты Димопулос

В начале полномасштабного вторжения Санта Димопулос выехала с семьей за границу: сначала во Францию, впоследствии – в Дубаи. Очевидно, звезда осудила российское вторжение, поддерживала украинцев и распространяла сообщения о полномасштабной войне и обращалась к коллегам, однако впоследствии ее позицию начали ставить под сомнение.

  • В День памяти жертв Голодомора в 2022 году певица опубликовала видео из Версаля, где чаевничает вместе с подругами. После критики она заявила, что ей не нужен особый день, чтобы помнить об этих трагических событиях, однако признала ошибку.

  • Летом 2023 года Санта Димопулос засветилась на дне рождении Лолиты Османовой, дочери российского олигарха. Также она не скрывала, что сотрудничает с российским фотографом и хореографом. Впоследствии артистка объясняла, что не делит людей по расам, верованиям или цвету кожи. Но добавила, что не общалась бы с теми, кто поддерживает нападение на Украину.

  • Также Димопулос не обходил языковой вопрос, ведь она продолжала вести страницу на русском. Некоторое время она отвечала на вопросы в инстаграм-сториз на украинском, иногда переходила на английский. По словам певицы, русский язык теперь "навсегда с ней".

Сперва артистка с семьей жила во Франции, впоследствии она решила переехать в ОАЭ. Судя по блогу Санты Димопулос, там она находится чаще всего. В то же время она не прекращала путешествовать: посетила Индонезию, Мальдивы, Испанию и другие страны В апреле 2024 артистка даже ненадолго приехала в Киев.

Вероятно, инстаграм-страница и сопутствующие проекты стали главным заработком Санты Димопулос, ведь музыкальную карьеру она пока не развивает. Певица называет себя "духовным гангстером".


Санта Димопулос / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Дело в том, что в блоге она освещает различные психологические темы, делится советами, устраивает авторские ретриты для женщин, записывает подкасты. Именно этим сейчас занимается Санта Димопулос.