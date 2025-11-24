Как сейчас живет Санта Димопулос, которая победила в "Танцах" и отказалась от музыкальной карьеры

Певица и бодибилдер Санта Димопулос с начала полномасштабного вторжения все реже появлялась в украинском инфопространстве, а в последнее время о ней почти не слышно. Артистка теперь называет себя "духовным гангстером", ведь сейчас покинула певческую карьеру и занялась другим родом деятельности.

Санта Димопулос относится к тем артистам, что уехали из Украины от начала полномасштабной войны. В материале 24 Канала читайте подробнее о том, где артистка сейчас и чем занимается.

Биография и творческий путь Санты Димопулос

Санта Димопулос имеет украинские, ассирийские и греческие корни. Ранее она была записанной в паспорте как Димопулос Хрисанти Янисовна, однако два года назад звезда изменила в документах свое имя и отчество на Димопулос Санта Игоревна.



Санта Димопулос в детстве / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Санта родилась в Киеве. В детстве она регулярно занималась танцами и даже стала мастером спорта по бальным танцам. В 2006 году приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Вселенная Украина" и заняла третье место.

В 2009 году Санта Димопулос начала свой путь как певица и пошла на третий сезон шоу "Фабрика звезд. Став выпускницей проекта, артистка присоединилась к группе "ВИА Гра", заменив Надежду Мейхер. Она находилась в коллективе до 2012 года.



Санта Димопулос в составе "ВИА Гры / Фото ТРК "Украина"

Санта всегда немало внимания уделяла своей форме. В 2011 году она стала чемпионкой мира по бодибилдингу и фитнесу (конкурс прошел в Таиланде).

В 2016 году Санта Димопулос и другие бывшие участницы группы "ВИА Гра" объединились в группу Queens, однако и он не продержался на сцене долго. Уже в следующем году артистка задумалась о сольной карьере.

В 2020 имя Санты Димопулос снова громко зазвучало в инфопространстве – артистка стала одной из участниц "Танцев со звездами". В паре с Максом Леоновым она довольно быстро приобрела статус фаворитки и одержала победу в проекте. Однако в финале звезда захотела разделить награду с Юлией Саниной.



Санта Димопулос / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Что известно о личной жизни Санты Димопулос?

В 2006 году Санта Димопулос познакомилась с ведущим и шоуменом Андреем Джеджулой. Через два года отношений у пары родился сын Даниэль. Однако в 2010 году Санта и Андрей разошлись. Интересно, что сейчас Даниэлю 17 лет. Около года назад парень решил переехать в Украину и жить вместе с отцом.

После расставания с шоуменом певица рассказала о романе с бизнесменом Владимиром Самсоненко. Через два года пара сыграла пышную свадьбу в Италии. Но через год Димопулос сказала, что их свадьба была неправдой.

В 2015 году Санта Димопулос начала встречаться с владельцем спортивных клубов Игорем Кучеренко. Пара официально поженилась, у них родилась дочь София. В 2024 году певица объявила, что они разводятся.

К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, хоть это был осознанный выбор,

– писала артистка.



Санта Димопулос с бывшим мужем и детьми / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Ряд скандалов, связанных с Сантой, на фоне большой войны

В начале полномасштабного вторжения Санта Димопулос выехала с семьей за границу: сначала во Францию, впоследствии – в Дубаи. Очевидно, звезда осудила российское вторжение, поддерживала украинцев и распространяла сообщения о полномасштабной войне и обращалась к коллегам, однако впоследствии ее позицию начали ставить под сомнение.

В День памяти жертв Голодомора в 2022 году певица опубликовала видео из Версаля, где чаевничает вместе с подругами. После критики она заявила, что ей не нужен особый день, чтобы помнить об этих трагических событиях, однако признала ошибку.

Летом 2023 года Санта Димопулос засветилась на дне рождении Лолиты Османовой, дочери российского олигарха. Также она не скрывала, что сотрудничает с российским фотографом и хореографом. Впоследствии артистка объясняла, что не делит людей по расам, верованиям или цвету кожи. Но добавила, что не общалась бы с теми, кто поддерживает нападение на Украину.

Также Димопулос не обходил языковой вопрос, ведь она продолжала вести страницу на русском. Некоторое время она отвечала на вопросы в инстаграм-сториз на украинском, иногда переходила на английский. По словам певицы, русский язык теперь "навсегда с ней".

Где сейчас Санта Димопулос?

Сперва артистка с семьей жила во Франции, впоследствии она решила переехать в ОАЭ. Судя по блогу Санты Димопулос, там она находится чаще всего. В то же время она не прекращала путешествовать: посетила Индонезию, Мальдивы, Испанию и другие страны В апреле 2024 артистка даже ненадолго приехала в Киев.

Вероятно, инстаграм-страница и сопутствующие проекты стали главным заработком Санты Димопулос, ведь музыкальную карьеру она пока не развивает. Певица называет себя "духовным гангстером".



Санта Димопулос / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Дело в том, что в блоге она освещает различные психологические темы, делится советами, устраивает авторские ретриты для женщин, записывает подкасты. Именно этим сейчас занимается Санта Димопулос.