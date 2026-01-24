Правая рука и нога отказывают, – известный писатель рассказал о тяжелых последствиях болезни
- Украинский писатель Саша Лирник, который перенес инсульт в сентябре 2025 года, находится в больнице и проходит реабилитацию из-за частичного паралича правой руки и ноги.
- Несмотря на болезнь, он продолжает литературную деятельность, закончил книгу "Мир сокровищ" и работает над новыми проектами при поддержке жены и друзей.
В сентябре 2025 года украинский писатель, сказочник и телеведущий Сашко Лирник попал в больницу из-за инсульта. Он до сих пор находится в медучреждении.
Лирник в интервью для издания OBOZ.UA впервые раскрыл подробности своего состояния. Также рассказал, чем сейчас занимается и кто ему помогает.
Саша Лирник находится в неврологическом отделении в больнице в Киеве. После инсульта он пока не может самостоятельно передвигаться, однако врачи говорят, что есть улучшения.
Правая рука, правая нога отказывают. После инсульта такие вещи, к сожалению, привычные. Со мной занимаются реабилитологи – понемногу конечности разрабатываем. Однако оно же не сразу, нужно время. И лечение, конечно,
– рассказал писатель.
По словам Александра, болезнь существенно его изменила.
Я стал нежнее к родным, внимательнее к людям вокруг... Эта болезнь, как ни странно, дала мне возможность остановиться и многое переосмыслить. Я здесь много думаю. После инсульта мозг будто играет в свои игры – всплывают воспоминания, которые уже давно забыл: детство, институт, работа, разные кусочки жизни,
– поделился Лирник.
Он добавил, что без помощи людей ему было бы чрезвычайно сложно. Писателя поддерживают морально, материально и физически. "Такое за деньги не купишь", – подчеркнул он.
Что известно о Саше Лирнике?
- 24 января 2026 года ему исполнилось 63 года.
- Настоящее имя писателя – Александр Власюк, а его родным городом является Умань.
- Александр имеет музыкальный талант: он умеет играть на колесной лире и гитаре. Во второй половине 1990-х годов даже был участником украинского этнорок-коллектива "Вий".
- В 1999 году он стал автором и ведущим телевизионного проекта "Сказки Лирника Сашка", который получил популярность среди детской аудитории. Позже он работал и над другими детскими теле- и радиопередачами, например "Рассвет" и "Дримайко".
- В 2011 году свет увидела книга Власюка "Сказки Лирника Сашка".
- Интересно, что по профессии Александр – кораблестроитель. Специальность он получил в Одесском институте инженеров морского флота.
- Кроме писательской деятельности, он реализовал себя и как сценарист. Александр создал сценарии к мультфильмам "Щедрик" и "Моя страна Украина", а также получил "Золотую юлу" за фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".
- Несмотря на лечение, Сашко Лирник продолжает работать. Он завершил книгу "Мир сокровищ", которую писал много лет. Еще одну книгу ему помогает писать жена Леся: Александр диктует текст, а она его редактирует. Также готова еще одна книга, но еще не вышла в свет. Кроме этого, Лирник пишет лирические стихи.