Уже не на фронте: где сейчас экс-лидер группы "Тартак" – Сашко Положинский

Александр Положинский хорошо известен благодаря легендарной группе "Тартак". И, возможно, не всем известно, однако артисту принадлежат еще несколько оригинальных проектов как "Бувье" и "Ол. Ив.'є".

Певец родился в Луцке. Музыку любил с детства, однако после 8 класса он поступил в школу-интернат с усиленной военно-физической подготовкой. Высшее образование получал на экономическом факультете. Как развивалась карьера Положинского, почему не на фронте и где он сейчас, узнавайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Забыла об Украине и получила российский паспорт: как сейчас живет предательница Татьяна Денисова

Группа "Тартак" и другие проекты

Все началось с луцкой группы "Мухи в чае". Позже в роли шоумена присоединился к панк-проекту "Макаров & Петерсон". В 1996 году Положинский загорелся желанием стать участником фестиваля "Червона рута", однако была одна проблема – нет группы, однако есть запал и 4 песни. Саше тогда очень повезло, ведь нашлись участники для коллектива "Тартак". Тогда молодая команда одержала победу.

Группа "Тартак" в 2019 году / Фото из инстаграма группы

Через два года "Тартак" отправился в первый гастрольный тур, но по определенным причинам команде запретили выступать на открытых площадках Киева. Через некоторое время начали выходить яркие альбомы и треки, которые официально стали хитами.

"Тартак" feat. Катя Chilly – "Понад Хмарами": смотрите видео онлайн

Всего за время существования группы было выпущено 10 альбомов и отыграно сотни концертов.

"Тартак" и "Свитязь" – "Ні, я не ту кохав": смотрите видео онлайн

Параллельно с существованием коллектива Положинский еще и работал ведущим на телевидении и радио. В частности, он вел программы "Русские горки", "Свежая кровь", а также сотрудничал с Кузьменко, Пелихом и Давыдовым в проекте "ДСП-шоу".

Напомним, что в 2020 году Саша сделал заявление, что покидает группу "Тартак".

То еще раньше, в 2014 году, был создан проект "Бувье", но в том же 2020 артист покинул и это.

"Бувье" – "Я біжу": смотрите видео онлайн

В 2019 году – вместе с фронтменом группы Karta Svitu Иваном Маруничем создал дуэт "Ол. Ів.'Є".

"Ол.Ів.'Є" – "Небо лікує всіх": слушайте песню онлайн

Позже исполнитель презентовал еще один проект – Александр Положинский и "Три Троянды", куда вошли все лирические песни певца.

Служба в ВСУ

Когда началась полномасштабная война, экс-лидер "Тартак" подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ. С мая 2022 года Положинский находился на службе в 47 батальоне (теперь это уже бригада), а через некоторое время даже стал командиром отделения.

Сашко Положинский / Фото из инстаграма певца

Почти три года назад, по состоянию здоровья, Положинский перестал служить в 47 ОМБр "Магура" и начал службу в другом подразделении.

Саше дали работу на радиостанции "Армия FM", хотя он этого не хотел. Однако приказ от руководства выполнить пришлось.

И если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в результате быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел бы идти в ряды ВСУ только ради этого,

– поделился военнослужащий.

У артиста также интересовались, хватает ли ему зарплаты военного, и он честно ответил что нет. Однако Александр получает роялти за свое творчество. Так он закрывает собственные потребности и финансово помогает украинской армии.

Где сейчас Александр Положинский?

Певец живет и работает в Украине, активно помогает ВСУ. О личной жизни не говорит, вероятно, Положинский еще в статусе холостяка.

Также время от времени выступает с концертами. Один из них запланирован на сегодня, 27 февраля, а также на завтра – 28 февраля.