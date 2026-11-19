Известный одесский ресторатор Савва Либкин и телеведущая Анастасия Даугуле впервые рассказали о своей свадьбе. Вместо пышного банкета пара устроила колоритную фотосессию на рынке "Привоз", а праздничный ужин для гостей готовила собственноручно – прямо в свадебном наряде.

Подробностями и фотографиями торжества супруги поделились в интервью изданию JetSetter.

Анастасия отметила, что война научила их не откладывать жизнь на потом, поэтому с бракосочетанием не стали медлить. Организацией торжества занимался сам Савва вместе со своей командой, принципиально отказавшись от услуг ивент-агентств. Ресторатор признался, что переживал за каждую мелочь – от меню до музыкального сопровождения.

Быть счастливым – это вообще сознательная обязанность, но в тот день я просто был счастлив,

– признался Савва.

Официально пара расписалась в Центральном ЗАГСе Одессы, после чего отправилась на оригинальную фотосессию по городу. Ее маршрут начался с легендарного "Привоза", где невеста появилась в платье с пайетками и на каблуках. Местные продавцы подарили молодоженам дыню, а вместо классического свадебного букета в руках Анастасии оказался пучок свежей петрушки, купленный женихом в овощном ряду.

Савва Либкин и Анастасия Даугуле / Фото со страницы в инстаграме savvalibkin

После колоритного рынка влюбленные прогулялись по Ланжерону, заглянули в санаторий Чкалова и оранжерею. День завершился в ресторане "Дача", где устроили закрытый ужин только для 18 самых близких гостей.

Савва жарил картошку и рыбу, я помогала, подавала кухонные приспособления, и все это в день свадьбы, прямо в свадебном наряде,

– поделилась телеведущая.

Настоящим подарком для пары стало и то, что в тот день в Одессе не было ни одной воздушной тревоги.

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