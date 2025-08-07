7 июля украинская группа Schmalgauzen презентовала клип на песню "Сад влюбленных лилий". Зрители смотрят на события глазами главной героини – женщины, которая хочет встретиться со своим избранником, однако есть немало желающих завоевать ее сердце.

Режиссером-постановщиком стал Андрей Ширко, оператором-постановщиком – Михаил Швец, а директором – Валентин Белоконь. В клипе снялись участники группы Schmalgauzen, информирует Show 24.

Клип на песню "Сад влюбленных лилий" снят одним кадром, поэтому кажется, будто история происходит в реальном времени. Чтобы создать специальные эффекты – магниевую фотовспышку, выстрел из оружия, попадание по человеку – создатели использовали пиротехнические средства. Это усложняло работу, ведь все должно было сработать синхронно.

Мизансценировка, постановка, перемещения актеров и их взаимодействия детально спланированы и происходят таким образом, что одни и те же актеры играют разные роли одновременно, поскольку съемки происходит одним непрерывным кадром,

– отметил Андрей Ширко.

Валентин Белоконь рассказал, что команда продолжила экспериментировать со звуком, как и в работе "Уставшая стрит". Они сделали пространственное иммерсивное аудио, чтобы зрители чувствовали, будто находятся в центре событий.

Schmalgauzen – "Сад влюбленных лилий": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Я и не сомневалась, что это будет снято одним кадром. Самая захватывающая история, в которую я только что попала на 5 минут. Спасибо всей команде за такую титаническую работу, которая идеальна до мелочей".

"Смотрела на одном дыхании. Невероятная атмосфера, будто попала в маленький фильм с большой душой. Один кадр – а сколько эмоций! Это не просто клип, это история, проникающая внутрь".

"Смотришь и будто вспоминаешь то, чего никогда не было. Schmalgauzen снова создал целую Вселенную. Большое спасибо за эту атмосферу!"

"Звуковые эффекты – непревзойденные! Попала в рай, слушая в наушниках".

