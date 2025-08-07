7 липня український гурт Schmalgauzen презентував кліп на пісню "Сад закоханих лілій". Глядачі дивляться на події очима головної героїні – жінки, яка хоче зустрітися зі своїм обранцем, однак є чимало охочих завоювати її серце.

Режисером-постановником став Андрій Ширко, оператором-постановником – Михайло Швець, а директором – Валентин Білоконь. У кліпі знялися учасники гурту Schmalgauzen, інформує Show 24.

Кліп на пісню "Сад закоханих лілій" знятий одним кадром, тож здається, ніби історія відбувається в реальному часі. Аби створити спеціальні ефекти – магнієвий фотоспалах, постріл зі зброї, влучення по людині – творці використовували піротехнічні засоби. Це ускладнювало роботу, адже усе мало спрацювати синхронно.

Мізансценування, постановка, переміщення акторів та їх взаємодії детально сплановані та відбуваються таким чином, що одні й ті ж актори грають різні ролі одночасно, оскільки фільмування відбувається одним неперервним кадром,

– зазначив Андрій Ширко.

Валентин Білоконь розповів, що команда продовжила експериментувати зі звуком, як і в роботі "Втомлена стріт". Вони зробили просторове імерсивне аудіо, аби глядачі відчували, ніби перебувають у центрі подій.

Schmalgauzen – "Сад закоханих лілій": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Я і не сумнівалась, що це буде знято одним кадром. Найзахопливіша історія, в яку я тільки що потрапила на 5 хвилин. Дякую всій команді за таку титанічну роботу, яка ідеальна до дрібниць".

"Дивилась на одному диханні. Неймовірна атмосфера, ніби потрапила в маленький фільм з великою душею. Один кадр – а скільки емоцій! Це не просто кліп, це історія, що проникає всередину".

"Дивишся і ніби згадуєш те, чого ніколи не було. Schmalgauzen знову створив цілий Всесвіт. Велика подяка за цю атмосферу!"

"Звукові ефекти – неперевершені! Потрапила в рай, слухаючи в навушниках".

