Це фінальний виступ колективу в рамках туру, який охопив 13 міст України. На численні проханні слухачів концерт нарешті відбудеться у Києві, передає Show 24.

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"Втомлена Стріт" – перша повністю концертна програма гурту Schmalgauzen. У ній колектив відмовляється від театральних елементів та зосереджується виключно на музиці.

До програми увійшли пісні з вистав "Avgusto & Gustav", "Твій Віль", "Silence to Silence", "Маттіа Паскаль". Здебільшого це енергійні й танцювальні треки, які поєднують живу експресію з впізнаваним стилем гурту.

Важливо! Квитки на концерт гурту Schmalgauzen у Києві можна придбати за посиланням.

Гурт Schmalgauzen виступить з концертом у Києві / Фото пресслужба

Реакція мережі

Шанувальників гурту Schmalgauzen потішила така новина. Вони з нетерпінням чекають на концерт.

"Я знала, що ви для Києва готується щось особливе. Рада буду вас побачити".

"З'їздила в Луцьк, а тепер можна і в Києві ще раз послухати. Ну, заради вашої творчості – хоч на край світу".

"Готова їздити в кожне місто, тільки щоб знову відчути ті емоції. Вже четвертий концерт з вами, дякую!"

Раніше ми писали, що українська співака DOMIY виступить у Львові 7 червня.