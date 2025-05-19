Про те, де та коли саме відбудеться концерт – читайте в матеріалі Show 24.
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Концерт DOMIY відбудеться 7 червня на сцені !FESTrepublic о 19:00.
Артистка представить свою програму "Криком з душі", де прозвучать як її хіти, так і нові авторські пісні. Зокрема, "Нагадай", "Тепло так", "На порозі" та інші треки, які вже добре знайомі слухачам.
Організатори наголошують, що безпека глядачів залишатиметься пріоритетом. У разі повітряної тривоги концерт тимчасово зупинять, а відвідувачів евакуюють до укриття на території локації. Після відбою, за можливості, захід буде продовжено
Що відомо про DOMIY
Її справжнє ім'я — Марія Довгаюк.
Майбутня співачка народилася 3 листопада 2000 року на Рівненщині. Вона закінчила Київську муніципальну академію музики імені Рейнгольда Глієра з відзнакою.
Дебютувала у 2020 році, записавши кавер на пісню "Обійми" гурту Океан Ельзи. Широку популярність отримала завдяки авторському треку "Нагадай", який набрав вже 50 мільйонів переглядів на ютубі та тривалий час утримувався в топах українських музичних чартів.
Domiy – "Нагадай": дивіться відео онлайн
За останні два роки співачка випустила понад 20 кліпів, зокрема спільні роботи зі SHUMEI, SAMCHUK, BARYK та Романом Скорпіоном.
У 2025 році DOMIY здобула музичну премію YUNA в номінації "Відкриття року".