Изменился до неузнаваемости: как сейчас выглядит Дан Балан, которому приписывали роман с Тиной Кароль

В последнее время Дан Балан нечасто радует поклонников новыми сообщениями в соцсетях и в целом стал менее публичным. В связи с этим его недавнее появление на концерте в родном Кишиневе вызвало живой интерес у публики.

В сети появились фото и видео с выступления – и многие обратили внимание, что артист заметно изменился. Как сейчас выглядит Дан Балан – смотрите далее в материале 24 Канала.

Не пропустите Ваша сила вдохновляет мир, – принц Гарри щемяще обратился к украинцам в годовщину вторжения

У артиста новый имидж: Балан отрастил густые вьющиеся волосы, начал носить очки и заметно похудел.

Кадры с концерта, который состоялся 21 февраля на "Кишинев Арене", опубликовали на странице фан-клуба певца в инстаграме.

Краткая биография Дана Балана

Будущий молдавский певец родился в семье дипломата Михая Балана и телеведущей Людмилы Балан.

Музыкой увлекся еще в подростковом возрасте: играл в группах Pantheon и Inferialis, а затем начал сольную карьеру.

В 1999 году Дан вместе с Петру Желиховским создал группу O-Zone. Мировую известность коллективу принес альбом DiscO-Zone с хитом Dragostea Din Tei. В начале 2005 года группа распалась, после чего Балан сосредоточился на сольных проектах.

Среди его известных композиций – Allegro Ventigo, Numa Numa 2, Lendo Calendo, а также дуэт с Оксаной Мухой "Все прощать".

Сейчас Дан Балан единственный молдавский артист, номинирован на премию Грэмми как соавтор хита Live Your Life в исполнении Rihanna и T.I..

Отдельное внимание поклонников в свое время привлекли его отношения с Тина Кароль. В 9 и 10 сезонах "Голоса страны" они были тренерами талант-шоу. Артисты неоднократно флиртовали перед камерами, из-за чего им приписывали роман. К тому же Дан Балан и Тина Кароль выпустили совместные песни "Домой" и "Помнишь".

Впрочем, уже после начала полномасштабного вторжения Балан заявил, что их с певицей не связывают близкие отношения и что они уже длительное время не общаются.

Заметим, что в начале большой войны Дан поддержал Украину, опубликовав сообщение с сине-желтым флагом на своей странице в инстаграме.