Грозит пожизненное: P Diddy, которого обвиняют в сексуальном насилии, частично вынесли приговор

История с американским рэпером, который организовывал так называемые "белые вечеринки", тянется еще с прошлого года. Шона Комбза, более известного как P. Diddy, обвиняют в изнасиловании, насилии, рэкетах, домогательствах и торговле людьми.

Присяжные уже вынесли частичный вердикт, приняв решение "за" 4 из 5 пунктов обвинения. Если рэпера признают виновным по всем статьям обвинения, то он может оказаться за решеткой на всю жизнь, пишет Show24 со ссылкой на Washington post.

Может заинтересовать Избранник Рианны намекнул на пол их третьего ребенка

Как сообщили присяжные, они вынесли вердикт по всем пунктам обвинения по делу о торговле людьми в сексуальных целях и их перевозке для занятия проституцией, кроме одного, которое может стать приговором для музыканта о пожизненном заключении. Речь идет об обвинении в сговоре с целью рэкета.

Судья этого дела – Арун Субраманиан, сказал присяжным продолжить обсуждение сегодня, поэтому, вероятно, рэпер услышит свой приговор уже через считанные часы, в случае единодушного решения.

Ваша обязанность как присяжных – консультироваться друг с другом и советоваться с целью достижения согласия. Вы не должны стесняться менять свое мнение, если убедитесь, что оно ошибочно,

– заявил судья.

К слову, Шон Комбз отвергает все обвинения и отказался давать какие-либо показания в суде.

Самое главное о секс-скандале с P. Diddy