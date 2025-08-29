Селена Гомес показала, как отпраздновала девичник: атмосферные фото и видео
- Селена Гомес отпраздновала девичник в городе Кабо-Сан-Лукас, Мексика, вместе с друзьями.
- Гомес поделилась фотографиями и видео с события в инстаграме.
Американская актриса и певица Селена Гомес отпраздновала девичник в Мексике вместе с друзьями. Она поделилась фотографиями с поклонниками.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Гомес. Ее девичник прошел в городе Кабо-Сан-Лукас.
Селена Гомес опубликовала серию фотографий с празднования. Вместе с друзьями певица наслаждалась морем и солнцем. На некоторых фотографиях она позирует в фате с надписью "Невеста".
Место, где проходил девичник, украсили воздушными шариками в форме сердца, с надписями "Невеста" и "Миссис Левин". К сообщению Селена также прикрепила видео, в котором собрала самые яркие моменты отдыха.
В ролике певица использовала песню Кэти Перри Teenage Dream, которую спродюсировал ее жених Бенни Бланко (настоящее имя – Бенджамин Джозеф Левин). Кстати, он тем временем устроил мальчишник в Лас-Вегасе.
Девичник Селены Гомес / Фото из инстаграма певицы
Девичник Селены Гомес / видео из инстаграма певицы
Что известно о личной жизни Селены Гомес?
Селена Гомес подтвердила отношения с продюсером Бенни Бланко в декабре 2023 года.
Уже в следующем году пара объявила о помолвке.
В 2008 году Селена встречалась с певцом Ником Джонасом. Затем долгое время Гомес находилась в отношениях с Джастином Бибером: они несколько раз расходились и сходились.