Американська акторка і співачка Селена Гомес відсвяткувала дівич-вечір у Мексиці разом з друзями. Вона поділилась фотографіями з шанувальниками.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Гомес. Її дівич-вечір пройшов у місті Кабо-Сан-Лукас.

Селена Гомес опублікувала серію фотографій зі святкування. Разом з друзями співачка насолоджувалася морем і сонцем. На деяких світлинах вона позує у фаті з надписом "Наречена".

Місце, де відбувався дівич-вечір, прикрасили повітряними кульками у формі серця, з надписами "Наречена" і "Місис Левін". До допису Селена також прикріпила відео, в якому зібрала найяскравіші моменти відпочинку.

У ролику співачка використала пісню Кеті Перрі Teenage Dream, яку спродюсував її наречений Бенні Бланко (справжнє ім'я – Бенджамін Джозеф Левін). До речі, він тим часом влаштував парубоцьку вечірку у Лас-Вегасі.

Дівич-вечір Селени Гомес / Фото з інстаграму співачки

Дівич-вечір Селени Гомес / відео з інстаграму співачки

Що відомо про особисте життя Селени Гомес?