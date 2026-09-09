Селена Гомес умилила фото с младенцем и сделала трогательное признание

Американская актриса и певица Селена Гомес умилила фотографией с новорожденным ребенком и призналась, что однажды хочет стать мамой.

Она поделилась своими мыслями в инстаграме.

На снимке артистка позирует с новорожденным ребенком. Под фото Гомес поделилась своими надеждами когда-нибудь тоже стать мамой.

Однажды…,

– написала Селена.

Селена Гомес с ребенком / Скриншот из инстаграма-сторис

Вообще Гомес неоднократно говорила о своем желании завести детей. В то же время ранее певица призналась, что из-за проблем со здоровьем не может самостоятельно выносить ребенка. В 2015 году у нее диагностировали волчанку, а позже артистка также рассказала о биполярном расстройстве. По словам Гомес, беременность могла бы представлять опасность для ее жизни и здоровья ребенка. Селена признавалась, что ей было непросто принять эту реальность. В то же время она рассматривает усыновление и суррогатное материнство как возможные способы стать мамой.

Напомним, Селена Гомес состоит в браке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Пара поженилась осенью прошлого года.