Селин Дион объявила о возвращении на сцену несмотря на неизлечимую болезнь
- Селин Дион объявила о возвращении на сцену с 10 концертами в Париже в сентябре и октябре.
- Певица борется с синдромом мышечной скованности, но чувствует себя хорошо и готова снова выступать.
Канадская певица Селин Дион подтвердила слухи о возвращении на большую сцену. Артистка обратилась к поклонникам и рассказала о состоянии своего здоровья.
В свой 58 день рождения Селин Дион опубликовала новое видео на своей странице в инстаграме. В нем она сделала важное заявление.
Певица объявила, что она действительно возвращается на сцену. В сентябре и октябре состоится 10 концертов в Париже – на арене Paris La Défense, что является одной из крупнейших в Европе.
Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все прекрасно. Я слежу за своим здоровьем, чувствую себя хорошо. Я снова пою, даже немного танцую. Мне это так нравится,
– сказала артистка.
Селин Дион добавила, что в последние годы ее очень поддерживали молитвы и добрые слова поклонников. Она призналась, что скучала по поклонникам, поэтому выступление на большой сцене станет для нее "лучшим подарком".
Билеты на концерты будут в продаже с 7 апреля, пишет BBC. Ожидается, что спрос будет бешеным, поэтому фанаты могут зарегистрироваться на сайте Селин Дион с 31 марта.
Что известно о паузе в карьере Селин Дион?
- Селин Дион не выступала с концертами с 2020 года. Ее большой тур прервался из-за вспышки пандемии коронавируса. Певица была вынуждена перенести все выступления.
- В декабре 2022 года Селин Дион призналась, что ей диагностировали синдром мышечной скованности (СМС или синдром окоченевшего человека). Это неврологическое заболевание, провоцирующее болезненные мышечные спазмы. Из-за болезни ей пришлось снова отменить мировой тур.
- Лекарств против этого синдрома нет. Но певица делала все возможное, чтобы бороться с болезнью: много тренировалась, проходила спортивную, физическую и вокальную терапию, работала не только над своим голосом, но и мышцами всего тела.
- Эти усилия не были напрасными. В 2024 году Селин Дион появилась на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже и спела Hymne à l'Amour.