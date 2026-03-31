Селин Дион объявила о возвращении на сцену несмотря на неизлечимую болезнь

Канадская певица Селин Дион подтвердила слухи о возвращении на большую сцену. Артистка обратилась к поклонникам и рассказала о состоянии своего здоровья.

В свой 58 день рождения Селин Дион опубликовала новое видео на своей странице в инстаграме. В нем она сделала важное заявление.

Певица объявила, что она действительно возвращается на сцену. В сентябре и октябре состоится 10 концертов в Париже – на арене Paris La Défense, что является одной из крупнейших в Европе.

Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все прекрасно. Я слежу за своим здоровьем, чувствую себя хорошо. Я снова пою, даже немного танцую. Мне это так нравится,

– сказала артистка.

Селин Дион добавила, что в последние годы ее очень поддерживали молитвы и добрые слова поклонников. Она призналась, что скучала по поклонникам, поэтому выступление на большой сцене станет для нее "лучшим подарком".

Селин Дион возвращается: смотрите видео онлайн

Билеты на концерты будут в продаже с 7 апреля, пишет BBC. Ожидается, что спрос будет бешеным, поэтому фанаты могут зарегистрироваться на сайте Селин Дион с 31 марта.

Что известно о паузе в карьере Селин Дион?