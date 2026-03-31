У свій 58 день народження Селін Діон опублікувала нове відео на своїй сторінці в інстаграмі. У ньому вона зробила важливу заяву.
Співачка оголосила, що вона справді повертається на сцену. У вересні й жовтні відбудеться 10 концертів у Парижі – на арені Paris La Défense, що є однією з найбільших у Європі.
Я хочу, аби ви знали, що у мене все чудово. Я стежу за своїм здоров'ям, почуваюся добре. Я знову співаю, навіть трохи танцюю. Мені це так подобається,
– сказала артистка.
Селін Діон додала, що протягом останніх років її дуже підтримували молитви й добрі слова шанувальників. Вона зізналась, що сумувала за прихильниками, тому виступ на великій сцені стане для неї "найкращим подарунком".
Квитки на концерти будуть у продажі з 7 квітня, пише BBC. Очікується, що попит буде шаленим, тож фанати можуть зареєструватись на сайті Селін Діон з 31 березня.
Що відомо про паузу в кар'єрі Селін Діон?
- Селін Діон не виступала з концертами з 2020 року. Її великий тур перервався через спалах пандемії коронавірусу. Співачка була змушена перенести всі виступи.
- У грудні 2022 року Селін Діон зізналась, що їй діагностували синдром м'язової скутості (СМС або синдром закляклої людини). Це неврологічне захворювання, що провокує болючі м'язові спазми. Через хворобу їй довелось знову скасувати світовий тур.
- Ліків проти цього синдрому немає. Але співачка робила все можливе, щоб боротися з хворобою: багато тренувалась, проходила спортивну, фізичну й вокальну терапію, працювала не лише над своїм голосом, але й м'язами всього тіла.
- Ці зусилля не були марними. У 2024 році Селін Діон з'явилась на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор в Парижі й заспівала Hymne à l'Amour.