Легендарное возвращение: Сердючка и Руслана снова зажгли сцену Евровидения

Сцену Евровидения продолжают покорять не только нынешние конкурсанты, но и уже легендарные звезды. В частности, 16 мая на сцене гранд-финала Евровидения появились украинские артисты.

Руслана и Верка Сердючка приняли участие в совместном номере-попуре, который в прессе уже называют "Holiday! – Grand Eurovision Stars Reunion", передает 24 Канал.

Рекомендуем Кто станет победителем Евровидения-2026: текстовая трансляция финала песенного конкурса

Руслана и Верка Сердючка зажгли на сцене Евровидения-2026

В ярком попурри приняли участие настоящие легенды Евровидения, в частности финская группа Lordi, норвежский артист Александр Рыбак, Эрика Викман и другие мировые звезды. Среди них также были Руслана и Верка Сердючка, которые создали зрелищный номер с исполнением известных хитов.

В частности, Верка Сердючка выполнила фрагмент акапельно вместе с другими участниками шоу и еврофанами, которые поддерживали своих фаворитов на Евровидении-2026.

Таким образом артисты поздравили зрителей с юбилейным, 70-м конкурсом, который традиционно считается самым песенным музыкальным событием года.

Что интересно знать о Руслане и Верке Сердючке в истории Евровидения?

Верка Сердючка покорила сцену Евровидения в 2007 году. Хотя тогда артист занял второе место, именно это выступление запомнилось еврофанам и стало по-настоящему легендарным. Даже спустя много лет номер остается одним из самых узнаваемых в истории конкурса.

Руслана стала первой, кто принес победу Украине на Евровидении. Это произошло в 2004 году, когда ее энергичное выступление с "Дикими танцами" превратилось в настоящую сенсацию конкурса.

Именно поэтому и Руслана, и Верка Сердючка по праву считаются легендами Евровидения и символами украинского успеха на международной сцене. Их выступления до сих пор вдохновляют и дарят еврофанам мощную энергию и драйв.