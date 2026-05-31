Умер Сергей Бондарь – известный "сельский султан" из проекта "Хата на тата"

Умер Сергей Бондарь из Ксаверовки, что на Киевщине. Его зрители запомнили благодаря участию в популярном телепроекте "Хата на тата".

Мужчина ушел из жизни 18 мая 2026 года. Печальную весть сообщил его сын в соцсети TikTok.

Чем был известен Сергей Бондарь?

В видеообращении парень попросил пользователей с пониманием отнестись к потере семьи и не расспрашивать близких об отце или его участии в телешоу.

Сергей Бондарь стал известным после появления в одном из выпусков "Хаты на папу". Из-за увлечения турецкими сериалами и яркого характера зрители окрестили его "сельским султаном".

Во время шоу мужчина откровенно говорил, что большинство домашних обязанностей должна выполнять женщина, тогда как сам любил проводить время за просмотром телевизора.

Вместе с женой Светланой он воспитывал двух сыновей и вел большое хозяйство. Семья содержала скот и птицу, а также обрабатывала земельные участки.

Именно взгляды Сергея на семейные роли вызвали бурные дискуссии среди зрителей и сделали его одним из самых заметных героев проекта.

Впрочем, после завершения съемок в жизни семьи произошли изменения. По словам близких, Сергей начал больше помогать по хозяйству, поддерживать жену и активнее участвовать в семейных делах. Также он завершил несколько дел, которые долго откладывал.

Одним из памятных моментов его участия в шоу стало создание вместе с сыном футбольной площадки для местной молодежи.

