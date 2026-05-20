Об этом сообщает Общественное.

Читайте также Первый вице-премьер и экс-глава Нацбанка: на 64 году жизни скончался нардеп Степан Кубив

Как прошла церемония прощания?

Прощание со Степаном Кубивым началось в 13:00 в Архикафедральном соборе святого Юра во Львове. Почтить память народного депутата пришли родные, друзья, коллеги, представители власти и жители города.

Среди присутствующих был и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, политик был человеком "большого сердца" и мыслил тысячелетием украинской государственности. Стефанчук также рассказал, что работал советником Кубива с 2015 года и считал его своим наставником.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Буквально в четверг мы говорили с ним о больших делах. Он очень беспокоился о вопросе открытия Пантеона Героев, он очень хотел дождаться начала этого процесса – не дождался несколько дней. Но Степан Иванович, я хочу, чтобы ты знал: "то, о чем мы с тобой говорили, то, о чем мы с тобой мечтали, мы обязательно доведем до завершения,

– сказал председатель Верховной Рады.

Проститься с народным депутатом также пришли пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, народный депутат Олег Синютка и другие политические и общественные деятели.

Степан для каждого был свой, особенный и ни на кого не похож. Для меня он был государственным деятелем, человеком, который очень любил Украину. Он возглавлял Национальный банк в чрезвычайно сложное время и блестяще справился с этой задачей,

– сказал Порошенко.

Общегородская церемония прощания со Степаном Кубивым: смотрите видео

Напомним, о смерти Степана Кубива стало известно днем 18 мая: политик ушел из жизни на 64-м году из-за отрыва тромба.

Народный депутат до последних дней оставался активным в политической и общественной жизни Украины.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Степана Кубива. Вечная память!

Что известно о Степане Кубиве?

Степан Кубив родился 19 марта 1962 года на Тернопольщине. За годы политической деятельности он стал одним из участников важных государственных и общественных процессов в Украине.

В частности, во время Революции Достоинства Кубив был комендантом Штаба национального сопротивления. После этого работал на ряде должностей: в 2014 году возглавлял Национальный банк Украины, а в течение 2016 – 2019 годов занимал должность Первого вице-премьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли.

Также Степан Кубив был народным депутатом Украины VII и VIII созывов в 2012 – 2016 годах, а в 2015 – 2016 годах – представителем Президента Украины в Верховной Раде.

Уже в 2019 году его снова избрали в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность".