После скандала из-за участия в балете "Лебединое озеро": как сложилась судьба артистов Нацоперы

В начале года в сети возник скандал вокруг премьера и примы-балерины Национальной оперы Украины – Сергея Кривоконя и Наталии Мацак. Причиной стало их участие в балете "Лебединое озеро" русского композитора Петра Чайковского.

Теперь стало известно, что оба артиста прекратили сотрудничество с театром в Украине. Об этом объявила Наталья Мацак на своей странице в инстаграмме.

Балерина заявила, что их контракты с Национальной оперой Украины разорваны.

25 лет жизни были связаны с этой сценой. Это был большой и важный путь... Мы искренне благодарны театру, зрителям и всем, с кем нам удалось работать и творить искусство на протяжении этих лет. Сегодня мы листаем эту страницу с уважением и благодарностью. Впереди – новый этап нашей профессиональной жизни,

– написала артистка.

Как объяснил в комментарии "Главкома" генеральный директор Национальной оперы Украины Петр Чуприна, контракты с артистами были официально прекращены 27 апреля, в то время как до 26 апреля они находились в законном отпуске.

Они хотели не прекратить контракты, а приостановить. Но мы им ответили, что с точки зрения интересов театра это невозможно,

– поделился гендиректор Нацоперы.

Также Чуприна отметил, что после завершения отпуска супруги не вернулись в Украину и находятся во Франции.

Что известно о скандале с артистами Нацоперы?

В январе Наталья Мацак и Сергей Кривоконь отправились в гастрольный тур по Европе в составе труппы United European Ballet с постановкой "Лебединое озеро". Перед этим в Национальной опере они оформили отпуск за свой счет. Кривоконь получил возможность выезда благодаря бронированию от театра.

В Национальной опере Украины заявили, что не были проинформированы о участие артистов в постановке "Лебединое озеро". Об этом театр узнал из соцсетей, что вызвало резкую реакцию руководства, ведь, по их словам, это противоречило нормам корпоративной этики и решению коллектива относительно неучастия в спектаклях российских авторов.

На фоне этого скандала бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано.