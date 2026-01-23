Об этом сообщает LB. Кривоконь и Мацак гастролируют по Европе в составе United European Ballet.
К теме Танцовщики Национальной оперы выступили за рубежом в балете россиянина "Лебединое озеро"
Об участии Сергея Кривоконя и Натальи Мацак в балете "Лебединое озеро" сообщила балерина Виктория Зварич. Она идентифицировала артистов на видео, которые зрители публиковали в своих социальных сетях.
Зварич рассказала, что Кривоконь получил бронирование от мобилизации от театра, звание заслуженного артиста Украины и разрешение на выезд за границу. В то же время вместе с Мацак он поехал исполнять "Лебединое озеро" российского композитора Петра Чайковского, который, как отметила балерина, является "символом имперской российской культурной машины".
Действующие премьер и прима Национальной оперы Украины выезжают за границу и распространяют культурный продукт страны агрессора. В момент, когда Украина переживает самый сложный период,
– добавила она.
Виктория отметила, что в Украине нет прямого юридического запрета на исполнение произведений Чайковского, но государство рекомендует не использует "российский имперский культурный материал".
И эта рекомендация – не закон. Она об ответственности, этике и моральном выборе!,
– подчеркнула Зварыч.
Как отреагировали Национальная опера и Минкульт?
- В комментарии LB представители Национальной оперы Украины сообщили, что Наталье Мацак и Сергею Кривоконю предоставили отпуск, но об их планах известно не было, в частности об участии в балете "Лебедином озере".
- В Национальной опере узнали об этом из социальных сетей, что "вызвало возмущение, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива о неучастии в спектаклях российских авторов".
- "Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано. По результатам служебного расследования после завершения срока их отпусков будут приняты соответствующие решения на основе действующего законодательства Украины", – добавили представители оперы.
- Как пишет УП, Министерство культуры подтвердило, что Мацак и Кривоконь выступали в постановке российского режиссера, тем самым распространяя российский культурный продукт, "что является нарушением общей принципиальной позиции артистов Национальной оперы Украины".
- "В условиях полномасштабной агрессии России против Украины участие украинских артистов в спектаклях и показах российских композиторов недопустимо. Украинские коллективы и большинство артистов отказались от исполнения музыки российских композиторов, постановок произведений российских писателей, любого сотрудничества с представителями страны-агрессора", – отметили в Минкульте.